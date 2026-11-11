Đêm 10/11, nước sông Phước Giang lên cao khiến khu vực trung tâm xã Phước Giang (Quảng Ngãi) bắt đầu ngập. Ghi nhận vào sáng 11/11, khu vực trung tâm xã Phước Giang ngập sâu hơn 0,5m. Nước lũ làm ngập nhiều nhà dân, trường học và trụ sở UBND xã.

Nhà bà Nguyễn Thị Nương (xã Phước Giang) nằm sát bờ sông Phước Giang. Đêm 10/11, nghe tin có khả năng xảy ra lũ nên bà chủ động dọn đồ đạc trong nhà lên vị trí cao. Lúc 1h ngày 11/11, nước sông tràn bờ, chỉ 30 phút sau căn nhà của bà Nương đã bị ngập.

“Mất gần 2 giờ mới dọn xong đồ đạc, vừa xong việc thì nước vào nhà. Cả nhà tôi phải lên gác ở cả đêm, may sao sáng nay nước đã rút bớt”, bà Nương chia sẻ.

Tuyến đường dài gần 1km qua trung tâm xã Phước Giang bị ngập sâu. Người dân dọc hai bên đường phải đóng kín cửa đề phòng nước lũ cuốn trôi đồ đạc.

Nhiều người dân đưa xe lên cầu Phước Giang để tránh lũ.

Ông Nguyễn Tiến Hải (xã Phước Giang) cho biết đến 9h ngày 11/11, nước lũ bắt đầu rút nhưng chậm. Các năm trước khu vực trung tâm xã Phước Giang thường xuyên bị ngập, riêng năm nay đây là đợt lũ đầu tiên.

“Đêm qua nước lên nhanh nhưng cũng không lớn lắm, đến sáng nay bắt đầu rút chậm. Dù nước rút nhưng tôi vẫn để đồ đạc ở vị trí cao ráo vì sợ lũ lại lên”, ông Hải chia sẻ.

Theo UBND xã Phước Giang, nước sông Phước Giang lên nhanh gây chia cắt trung tâm hành chính xã và các thôn Kim Thành, Long Bàng, Đông Trúc Lâm, Bình Lâm. Nhiều nơi trên địa bàn xã này ngập 0,5-1,5m khiến 450 hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, từ đêm 10 đến sáng 11/11, tại Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại một số nơi đạt 300-545mm. Mưa lớn khiến mực nước các con sông trên địa bàn tỉnh dâng cao. Trong ảnh là trụ sở UBND xã Phước Giang bị ngập.

Mực nước lúc 1h ngày 11/11, trên sông Trà Khúc (tại trạm Trà Khúc) đạt 4,75m, dưới mức báo động 2 là 0,25m; sông Vệ (tại trạm sông Vệ) đạt 4,26m, dưới mức báo động 3 là 0,24m. Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Trà Khúc dao động trên mức báo động 2, sông Vệ khả năng vượt báo động 3 từ 0,1 đến 0,3m.

Vị trí khu vực trung tâm xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Google Maps).