Sáng 21/11, 415/474 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 83,17% tổng số đại biểu Quốc hội) thông qua dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Luật gồm 7 chương, 39 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2028.

Việc hiến mô tái sinh với người dưới 18 tuổi có điều kiện chặt hơn

Liên quan quy định về hiến, lấy, ghép mô, luật nêu rõ điều kiện với người hiến mô.

Theo đó, người từ đủ 18 tuổi trở lên hiến mô tái sinh thuộc danh mục mô được hiến khi còn sống phải đáp ứng các điều kiện, gồm: có đăng ký hiến hoặc có văn bản đồng ý hiến mô tái sinh; có đủ sức khỏe để hiến mô tái sinh; được tư vấn độc lập về pháp luật, sức khỏe và được đánh giá về tâm lý, xã hội, bảo đảm người hiến được cung cấp đầy đủ thông tin, tự nguyện và không bị cưỡng ép hiến mô tái sinh.

Trường hợp hiến máu, thành phần máu thì chỉ thực hiện tư vấn về sức khỏe.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác sửa đổi (Ảnh: Minh Nam).

Với người dưới 18 tuổi, các điều kiện được thiết kế chặt chẽ hơn, phải đảm bảo các điều kiện gồm: Đồng ý hiến mô tái sinh; có đủ sức khỏe để hiến mô tái sinh; chỉ được hiến cho anh ruột, chị ruột, em ruột khi không có người hiến trưởng thành phù hợp và được tư vấn độc lập về pháp luật, sức khỏe và được đánh giá về tâm lý, xã hội phù hợp với độ tuổi của người hiến, bảo đảm người hiến được cung cấp đầy đủ thông tin, tự nguyện và không bị cưỡng ép.

Cùng với đó, luật quy định trường hợp này phải có văn bản đồng ý của cả cha đẻ và mẹ đẻ hoặc người còn lại trong trường hợp một trong hai người đã chết. Cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người còn lại phải được tư vấn độc lập về pháp luật, sức khỏe và được đánh giá về tâm lý, xã hội bảo đảm được cung cấp đầy đủ thông tin, tự nguyện và không bị cưỡng ép khi đồng ý cho hiến mô tái sinh.

Luật cũng đồng thời quy định các điều kiện cần đáp ứng với người từ đủ 18 tuổi trở lên hiến mô sau khi chết não, chết tuần hoàn.

Đáng chú ý, luật quy định không được thực hiện việc hiến mô khi người hiến hoặc người đại diện hoặc cha đẻ, mẹ đẻ của người đó từ chối hiến hoặc có biểu hiện không đồng thuận, thái độ không hợp tác tại bất kỳ thời điểm nào.

Chính phủ quy định danh mục mô được hiến khi còn sống; việc xác định không có căn cứ, thông tin về việc người trước khi chết não, chết tuần hoàn đã không đồng ý hiến mô; việc ghi nhận sự đồng ý hiến mô tái sinh khi còn sống của người dưới 18 tuổi.

Chỉ cần trẻ hoặc cha mẹ có biểu hiện không đồng thuận, việc lấy mô tái sinh phải dừng lại ngay lập tức

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu của Chính phủ trước khi Quốc hội bấm nút thông qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định nguyên tắc “không lấy mô không tái sinh, bộ phận cơ thể của người dưới 18 tuổi”. Việc thực hiện đăng ký hiến chỉ áp dụng với người đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực nhận thức và hoàn toàn tự nguyện.

Về hoàn chỉnh các quy định chặt chẽ với hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết Luật quy định tăng độ tuổi được hiến khi còn sống cho người không phải là thành viên gia đình từ đủ 18 tuổi lên 25 tuổi, bảo đảm người hiến đã trưởng thành về nhận thức, độc lập trong quyết định và ít bị chi phối bởi áp lực kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan (Ảnh: Minh Nam).

Khi hiến cho người ngoài gia đình, việc phân bổ do cơ quan điều phối quốc gia thực hiện để ngăn chặn từ gốc nguy cơ mua bán.

Đối với việc hiến, lấy bộ phận cơ thể của người dưới 18 tuổi, Bộ trưởng chia sẻ đây là một nội dung nhận được nhiều ý kiến nhất, kể cả tại nghị trường và trong xã hội.

“Chính phủ trân trọng và thấu hiểu những băn khoăn đó, bởi tất cả đều xuất phát từ tình thương và trách nhiệm đối với trẻ em. Trên cơ sở lắng nghe ý kiến của đại biểu Quốc hội và cử tri, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất giữ nội dung này nguyên như quy định của luật hiện hành, chưa bổ sung trong lần sửa đổi lần này”, theo lời Bộ trưởng Đào Hồng Lan.

Theo đó, bà cho biết luật giữ lại một trường hợp hiến mô tái sinh vì lợi ích sống còn của chính các em, đó là trẻ em được hiến mô tái sinh như tế bào gốc tạo máu, để giúp cho anh/chị/em ruột mắc các bệnh về máu ác tính, các bệnh máu bẩm sinh nặng và ghép tế bào gốc là cơ hội chữa khỏi duy nhất đối với anh/chị/em của các em bé đó.

Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp sáng 21/11 (Ảnh: Minh Nam).

Song bà cũng nhấn mạnh việc hiến phải có sự đồng ý của chính trẻ em, văn bản đồng ý của cha mẹ. Cả trẻ và cha mẹ đều được tư vấn độc lập về pháp luật, sức khỏe, đánh giá tâm lý - xã hội phù hợp với độ tuổi, đồng thời có Hội đồng tư vấn với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em hoặc tổ chức bảo vệ quyền trẻ em.

“Chỉ cần trẻ hoặc cha mẹ có biểu hiện không đồng thuận ở bất kỳ thời điểm nào, việc lấy mô tái sinh phải dừng lại ngay lập tức”, bà Lan nói.

Đáng chú ý, Bộ trưởng cho biết luật lần này đã bổ sung, nâng tổng số hành vi bị nghiêm cấm lên 29 so với 10 hành vi bị cấm của luật hiện hành, nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người.