Quan điểm này được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong cuộc làm việc sáng 3/6 với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan, về Đề án “Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển”, để trình Bộ Chính trị cho ý kiến.

Đây sẽ là cơ sở để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết về xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: TTXVN).

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển mới trong xây dựng và quản trị xã hội hiện đại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi ý phải xây dựng một xã hội hiện đại, là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Cùng với đó, cần chủ động tiếp thu tinh hoa văn minh của nhân loại, các thành tựu khoa học công nghệ và quản trị tiên tiến, đồng thời giữ vững độc lập, tự chủ bản sắc văn hóa dân tộc, định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển đất nước.

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển hài hòa giữa vật chất và tinh thần, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, con người, nâng cao đời sống tinh thần, củng cố niềm tin xã hội và hạnh phúc của nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt “không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn”.

Theo yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phát triển nhanh, phải đi đôi với giữ vững ổn định xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, không đánh đổi trật tự kỷ cương, công bằng xã hội, môi trường và các giá trị văn hóa để lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý định hướng xây dựng con người là trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật và kỷ cương là trụ cột, và trước hết là xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới có lý tưởng, có nhân cách, có văn hóa, có ý thức công dân, có tinh thần trách nhiệm và có năng lực thích ứng với xã hội hiện đại.

Kết hợp chặt chẽ giữa đức trị và pháp trị, giữa xây và chống, giữa giáo dục, thuyết phục với kỷ luật, kỷ cương và thượng tôn pháp luật, cũng là định hướng quan trọng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đưa ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan, về Đề án “Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển” (Ảnh: TTXVN).

Theo người đứng đầu Đảng, Nhà nước, mọi chủ trương, chính sách phải hướng tới bảo vệ con người, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo để mọi người dân được sống an toàn, lành mạnh, nhân văn có cơ hội phát triển và được thụ hưởng công bằng.

Nhấn mạnh xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại là một đột phá chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phát triển càng nhanh thì càng phải quản trị xã hội tốt hơn, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản trị xã hội theo hướng hiện đại, chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, rà soát lại hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu theo hướng chiến lược hơn, tập trung vào những mục tiêu phản ánh trực tiếp đến chất lượng xã hội, chất lượng quản trị, mức độ an toàn, niềm tin, hạnh phúc và chất lượng sống của người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý đây là nghị quyết về xây dựng xã hội trong giai đoạn mới nên phải mang tính tích hợp, kết nối. Nghị quyết không chỉ nhằm giải quyết những vấn đề xã hội trước mắt mà sâu xa hơn, là định hình mô hình xã hội Việt Nam trong kỷ nguyên mới, mục tiêu định hướng là phát triển xã hội chủ nghĩa.