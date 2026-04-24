Không đánh đổi an toàn lao động lấy tăng trưởng kinh tế

Sáng 24/4, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026 cấp quốc gia.

Quang cảnh lễ phát động (Ảnh: Nguyễn Dương).

Tham dự buổi lễ có ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương; ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội và địa phương.

Sự kiện thu hút đông đảo đại biểu, doanh nghiệp và công nhân, người lao động tham dự, thể hiện sự quan tâm rộng rãi của toàn xã hội đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong bối cảnh phát triển mới.

Phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (Video: Nguyễn Dương).

Ông Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương (ngồi giữa) và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình (ngoài cùng bên trái) dự lễ phát động (Ảnh: Nguyễn Dương).

Phong trào thi đua về an toàn lao động tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết công tác an toàn, vệ sinh lao động thời gian qua đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhận thức của toàn xã hội về bảo đảm an toàn lao động được nâng cao, nhiều mô hình quản trị tiên tiến được áp dụng hiệu quả.

Điều kiện làm việc trong nhiều ngành, lĩnh vực từng bước được cải thiện, nhất là tại các doanh nghiệp lớn và khu vực có quan hệ lao động. Các nguy cơ, rủi ro mất an toàn được nhận diện và kiểm soát tốt hơn.

Theo báo cáo của các địa phương, năm 2025, cả nước xảy ra 7.004 vụ tai nạn lao động, giảm 1.282 vụ so với năm trước. Số người bị nạn là 7.156 người, giảm 1.316 người, tương ứng hơn 15%.

Số vụ tai nạn lao động chết người là 621 vụ, giảm 63 vụ. Số người tử vong là 658 người, giảm 69 người so với năm 2024. Đây là những con số cho thấy xu hướng giảm rõ rệt.

Đặc biệt, thiệt hại vật chất do tai nạn lao động giảm mạnh từ hơn 42.565 tỷ đồng xuống còn 14.026 tỷ đồng. Điều này góp phần bảo vệ thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe người lao động được chú trọng. Trong năm 2025, khoảng 3 triệu lượt người lao động được khám sức khỏe định kỳ, tăng mạnh so với năm trước.

Các hoạt động thanh tra, kiểm tra và tự kiểm tra được triển khai rộng khắp với gần 17.850 cuộc. Qua đó, gần 30.000 nguy cơ mất an toàn được phát hiện và xử lý kịp thời. Gần 11.000 nội quy, quy trình làm việc an toàn được xây dựng và áp dụng tại doanh nghiệp. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường lao động an toàn, bền vững.

Phong trào thi đua về an toàn lao động tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Hơn 32.000 công đoàn cơ sở phát động phong trào với gần 880.000 người tham gia, đóng góp hơn 12.600 sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu khai mạc lễ phát động (Ảnh: Nguyễn Dương).

Tuy nhiên, theo ông Đỗ Thanh Bình, công tác an toàn lao động vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Một số doanh nghiệp còn xem nhẹ việc cải thiện điều kiện làm việc. Một bộ phận người lao động chưa tuân thủ nghiêm quy trình an toàn, dẫn đến các vụ tai nạn đáng tiếc, đặc biệt trong các lĩnh vực có nguy cơ cao.

Ông nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt, không đánh đổi an toàn của người lao động lấy sản lượng và tăng trưởng kinh tế, coi đây là nguyên tắc phát triển bền vững.

Quảng Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương an toàn

Phát biểu hưởng ứng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho biết những năm qua, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn lao động ngày càng được nâng cao. Ông cho biết, năm 2025, số vụ tai nạn lao động tử vong trên địa bàn tỉnh giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 20 năm qua, cho thấy hiệu quả của các giải pháp đã triển khai.

Tuy nhiên, nguy cơ mất an toàn lao động vẫn còn tiềm ẩn, đặc biệt trong các lĩnh vực khai thác khoáng sản, xây dựng, công nghiệp chế biến và vận tải hàng hóa. Trước thực tế đó, tỉnh Quảng Ninh xác định tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác an toàn lao động, coi đây là yếu tố gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Địa phương sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý an toàn lao động, xây dựng hệ thống quản trị hiện đại, chủ động đánh giá và kiểm soát rủi ro.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Nguyễn Dương).

Ông Bùi Văn Khắng nhấn mạnh việc xây dựng văn hóa an toàn trong doanh nghiệp, chuyển từ tuân thủ sang tự giác, từ nhận thức sang hành động cụ thể. Tỉnh cũng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao kỹ năng nghề và tác phong công nghiệp cho người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra sẽ được tăng cường, xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các vi phạm dẫn đến tai nạn lao động nghiêm trọng. Tỉnh Quảng Ninh đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân lao động, khuyến khích sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất và đảm bảo an toàn.

Ông Khắng khẳng định mục tiêu xây dựng môi trường làm việc an toàn, nhân văn, hiện đại, qua đó tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Lấy người lao động làm trung tâm phát triển bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động là một trong những yêu cầu cốt lõi của quá trình phát triển đất nước. Ông cho biết lực lượng lao động Việt Nam hiện đã vượt trên 53 triệu người, với chất lượng ngày càng được nâng cao, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế.

Các chính sách về lao động, việc làm, tiền lương và an sinh xã hội từng bước được hoàn thiện, góp phần cải thiện đời sống của người lao động. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra những hạn chế như năng suất lao động còn thấp, chất lượng nguồn nhân lực chưa đồng đều, điều kiện làm việc tại nhiều cơ sở còn khó khăn.

Ông Lê Minh Trí nhấn mạnh: Công nhân, người lao động an toàn chính là thước đo hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn (Ảnh: Nguyễn Dương).

Một bộ phận người lao động chưa có việc làm bền vững, thiếu kỹ năng và kỷ luật lao động, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn. Trước bối cảnh đó, ông đề nghị các cấp, ngành tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển thị trường lao động.

Các doanh nghiệp cần đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, gắn an toàn lao động với chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Ông cũng nhấn mạnh việc đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động, đặc biệt là các chế độ liên quan đến tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Tổ chức công đoàn cần phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, tăng cường đối thoại và thương lượng tập thể.

“Công nhân, người lao động an toàn chính là thước đo hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn”, ông Lê Minh Trí nhấn mạnh.

Lan tỏa hành động, xây dựng văn hóa an toàn

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua an toàn, vệ sinh lao động năm 2025.

Các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút chính thức phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026 trên phạm vi toàn quốc. Nhiều hoạt động thiết thực sẽ được triển khai trong thời gian tới như đối thoại về an toàn lao động, thăm hỏi nạn nhân, tổ chức kiểm tra tại doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình và ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trao bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua an toàn, vệ sinh lao động năm 2025 (Ảnh: Nguyễn Dương).

Các cơ quan, đơn vị cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các mô hình hay, sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc, góp phần xây dựng văn hóa an toàn. Đáng chú ý, chương trình trình chiếu phóng sự “Lao động trong kỷ nguyên mới - An toàn để phát triển, sáng tạo để vươn xa”, khái quát những kết quả và nhiệm vụ trọng tâm.

Cuối chương trình, Trung tâm An toàn mỏ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trình diễn thử nghiệm về cháy nổ khí mê tan và bụi than. Hoạt động này giúp nâng cao nhận thức trực quan về các nguy cơ trong sản xuất, đồng thời nhấn mạnh vai trò của công tác phòng ngừa trong đảm bảo an toàn lao động.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày các dụng cụ, thiết bị cứu nạn, cứu hộ (Ảnh: Nguyễn Dương).

Thông qua lễ phát động, các cấp, ngành, doanh nghiệp và người lao động được kỳ vọng sẽ chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, hướng tới xây dựng môi trường làm việc an toàn, bền vững trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.