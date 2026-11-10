Góp ý vào dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa trong phiên thảo luận sáng 10/11, đại biểu Lê Hoàng Anh (Gia Lai) đặt vấn đề “Văn hóa đã trở thành ngành công nghiệp ở Việt Nam chưa?”.

Ông cho biết năm 2025, game Việt đạt 4,9 tỷ lượt tải, đứng thứ hai thế giới; phòng vé thu gần 5.600 tỷ đồng, phim Việt dẫn đầu; nhạc Việt lấp đầy sân vận động. Nhưng đại biểu cũng chỉ ra bất cập khi 95% lượt tải game ở nước ngoài; tín dụng dựa trên tài sản trí tuệ gần như đóng băng; vi phạm bản quyền trực tuyến đã thành rủi ro thương mại với đối tác.

“Nói cách khác, chúng ta có người sáng tạo, có khán giả, nhưng thiếu cái lõi biến sáng tạo thành tài sản: bản quyền, tài chính cho sản phẩm trí tuệ và kênh phân phối”, đại biểu Lê Hoàng Anh nhận định.

Đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh (Ảnh: Minh Châu).

Đề cập vấn đề nguồn lực, đại biểu Lê Hoàng Anh nhận định chúng ta có những lợi thế ít nước có, đó là đội ngũ làm game đã chinh phục hàng tỷ người dùng; một thị trường trẻ hơn 100 triệu dân - nơi phim Việt đã thắng ngay trên sân nhà; một kho di sản đầy bản sắc của 54 dân tộc anh em; và hàng triệu kiều bào là thị trường đầu tiên ở nước ngoài.

“Việc của luật là nối những lợi thế ấy thành một chuỗi: công nghệ Việt kể chuyện Việt, làm ra hàng Việt, cùng người Việt bước ra thế giới”, ông Hoàng Anh nói.

Ông đề nghị bổ sung cơ chế lĩnh vực trọng điểm theo giai đoạn: Luật quy định tiêu chí; Chính phủ chọn tối đa 3 đến 4 lĩnh vực cho mỗi 5 năm; có đánh giá, không đạt thì đưa ra.

Trước mắt, đại biểu góp ý tập trung ba lĩnh vực: trò chơi điện tử và nội dung số; điện ảnh, phim truyền hình; âm nhạc, biểu diễn và công nghiệp sự kiện. “Ba mũi nhọn ấy là đầu tàu kéo cả đoàn tàu”, theo lời đại biểu Lê Hoàng Anh.

Cùng với đó, ông đề nghị bổ sung cơ chế đặc thù bổ trợ Luật Sở hữu trí tuệ: chặn nhanh cả tên miền mới của trang tái phạm, cắt dòng tiền quảng cáo và thanh toán của trang vi phạm; chuyển trọng tâm nguồn lực từ hạ tầng cụm, khu sang tài chính cho sản phẩm trí tuệ của người Việt, hỗ trợ theo chi tiêu thực tế, trả sau khi có kết quả.

Phiên thảo luận tại Quốc hội sáng 10/11 (Ảnh: Quốc hội).

Việc dồn lực đầu tư, theo đại biểu, phải đúng cách theo hướng ưu đãi đúng địa chỉ và đo được. Kết luận số 18 của Trung ương yêu cầu chính sách thuế “bảo đảm tính trung lập”, hạn chế lồng ghép chính sách xã hội. Nhưng theo đại biểu Lê Hoàng Anh, dự thảo luật vẫn đưa “sản phẩm có giá trị, bản sắc văn hóa Việt Nam” lên tầng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cao nhất, ngang chip bán dẫn, trong khi việc đánh giá, công nhận lại giao UBND cấp tỉnh. Như vậy, mỗi tỉnh sẽ quyết định doanh nghiệp nào được hưởng thuế suất thấp nhất.

Với cụm, khu, ưu đãi vẫn chồng nhiều tầng: đặc biệt ưu đãi đầu tư theo điểm b khoản 2 Điều 29; thuế thu nhập doanh nghiệp tầng cao nhất theo điểm b khoản 1 Điều 35; miễn, giảm tiền thuê đất và được Nhà nước hỗ trợ hạ tầng theo khoản 2, khoản 5 Điều 30; trong khi khoản 2 Điều 15 chưa có tỷ lệ diện tích sáng tạo tối thiểu. “Không có hàng rào, rất dễ sinh ra những dự án bất động sản khoác áo văn hóa”, đại biểu Lê Hoàng Anh cảnh báo.

Ông đề nghị quy định ưu đãi thuế chỉ dành cho sản phẩm trọng điểm có tiêu chí luật định, việc đánh giá, công nhận thống nhất ở cấp Trung ương; cụm, khu hưởng ưu đãi do Chính phủ quyết định, tập trung ở vài đô thị đã có hệ sinh thái, có tỷ lệ diện tích sáng tạo tối thiểu và cơ chế thu hồi ưu đãi.

Đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Lê Trung Quân đề cập vấn đề sở hữu trí tuệ gắn với các nội dung về sáng tạo văn hóa.

Đại biểu Lê Trung Quân (Ảnh: Minh Châu).

Ông dẫn chứng một bộ phim hoạt hình nổi tiếng có thể mới phát sóng tuần này và tạo được sự thu hút trong cộng đồng, thì ngay hôm sau đến các nhà sách, trung tâm thương mại là có thể tiếp cận được những đồ chơi, những sản phẩm quà lưu niệm dựa trên sản phẩm nhân vật sở hữu trí tuệ gắn với giá trị văn hóa này.

Từ đó, đại biểu đề nghị có thêm cơ chế xác lập các nội dung liên quan đến sở hữu trí tuệ nhân vật, quyền sở hữu tài sản, các nội dung có liên quan gắn với công nghiệp văn hóa từ khâu lên ý tưởng nội dung, nhân vật, bối cảnh... Điều này nhằm khuyến khích các chủ thể và cả cộng đồng cùng tham gia trong sáng tạo văn hóa.