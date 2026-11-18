Theo Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM (thuộc Sở Xây dựng) vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của 3 gói thầu cung ứng dịch vụ xe buýt có trợ giá trên địa bàn.

Theo kết quả được phê duyệt, Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang (Futabuslines) trúng cả 3 gói, tương ứng 7 tuyến xe buýt (19, 20, 56, 59, 69, 72 và 122).

Tuyến xe buýt số 19 hiện do Hợp tác xã vận tải 19/5 khai thác (Ảnh: Ngọc Tân).

Cụ thể, gói thầu tuyến 19 và 56 có giá trúng thầu hơn 427,4 tỷ đồng, gói tuyến 20 và 72 hơn 253,3 tỷ đồng, gói tuyến 59, 69 và 122 hơn 374 tỷ đồng. Tổng giá trị 3 gói thầu hơn 1.054 tỷ đồng. Mỗi gói thầu có thời gian thực hiện 60 tháng, từ 1/1/2027 đến hết 31/12/2031.

7 tuyến xe buýt mà Phương Trang vừa trúng thầu hiện do 4 đơn vị khai thác. Hợp tác xã vận tải 19/5 khai thác tuyến 19 và 122; Công ty CP Vận tải 26 khai thác tuyến 20; Hợp tác xã Quyết Thắng khai thác tuyến 56. Ba tuyến 59, 69 và 72 do Công ty CP Vận tải Thành phố khai thác.

Đáng chú ý, biên bản mở thầu cho thấy cả 3 gói đều chỉ có một nhà thầu tham dự là Công ty Phương Trang, với tỷ lệ giảm giá 0%. Mức giá dự thầu cũng chênh lệch ít so với giá gói thầu được chủ đầu tư phê duyệt.

Cụ thể, gói thầu tuyến 19 và 56 có giá dự thầu thấp hơn giá gói thầu khoảng 317.000 đồng; gói thầu tuyến 20 và 72 có giá thấp hơn khoảng 161.000 đồng; gói thầu tuyến 59, 69 và 122 có giá thấp hơn khoảng 83.000 đồng.

Tính chung, giá dự thầu của Phương Trang ở cả 3 gói chỉ thấp hơn tổng giá gói thầu khoảng 562.000 đồng. Số liệu này cho thấy mức tiết kiệm cho ngân sách thành phố nhờ đấu thầu (tính theo công thức lấy giá gói thầu trừ đi giá dự thầu) ở đợt này thấp hơn nhiều so với các đợt đấu thầu trước.

Trước đó, trong đợt đấu thầu xe buýt cuối năm 2025, Phương Trang thắng áp đảo 12/12 tuyến nhờ có mức giá dự thầu giảm hơn 99% so với giá gói thầu.

Trong đợt đấu thầu giữa năm 2025, doanh nghiệp này cũng thắng áp đảo, nhận được quyền khai thác 35/37 tuyến xe buýt nhờ giá dự thầu chỉ bằng khoảng 50% giá gói thầu.