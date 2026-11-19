Ngày 19/11, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tháng 11.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã cho ý kiến về công tác cán bộ, đồng thời cho ý kiến về công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh vấn đề cốt lõi là phải hoàn thiện hệ thống danh mục vị trí việc làm gắn với bảng mô tả công việc trong giai đoạn 2027-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Quốc hội).

Nhận định khung năng lực và sản phẩm đầu ra là công việc nền tảng để đổi mới công tác cán bộ, quản lý biên chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, Chủ tịch Quốc hội nêu yêu cầu phải khoa học, chặt chẽ và thực chất, không chạy theo số lượng kê khai, không hợp thức hóa tổ chức bộ máy và biên chế hiện có.

“Lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải gương mẫu đi đầu trong quản lý, sử dụng cán bộ của cơ quan, đơn vị mình”, Chủ tịch Quốc hội quán triệt.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tập trung cao độ việc chuẩn hóa, thẩm định, kiểm chứng và đảm bảo tính chính xác, thống nhất của dữ liệu, kê khai tổng số biên chế.

Nhấn mạnh yêu cầu về năng lực và sản phẩm đầu ra của đơn vị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ người đứng đầu phải chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra tính chính xác và thực chất của kết quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu “không chạy theo thành tích”, không vì lợi ích cục bộ mà giữ việc, giữ người, giữ biên chế.

Cho biết Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội thống nhất cơ bản với Báo cáo đánh giá về tiến độ xây dựng vị trí việc làm, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu ngay trong chiều 19/11 phải phê duyệt biểu mẫu về vị trí việc làm.

Ban Chỉ đạo tiếp thu, chốt số liệu trên tinh thần không hạ nhu cầu cho khớp biên chế, không ghi có định mức khi chưa có định mức, không đếm công việc theo lượt, hồ sơ chưa đủ thì chưa phê duyệt.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tháng 11 (Ảnh: Quốc hội).

Ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất phương án đề xuất về biên chế vị trí việc làm tại các cơ quan thuộc Quốc hội giai đoạn 2027-2031 với phương châm không vượt số biên chế được giao.

Đối với khối HĐND, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận 34/34 tỉnh, thành phố đã báo cáo nhưng dữ liệu mới ở mức kê khai, chưa đủ căn cứ đề xuất tăng biên chế. Chủ tịch Quốc hội đề nghị không chuyển đề xuất tăng của địa phương lên Trung ương khi chưa thẩm định.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng ghi nhận và trả lời 5 kiến nghị đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giao Ủy ban Công tác đại biểu tổng hợp các nội dung liên quan đến khối HĐND, Ban Tổ chức phối hợp Văn phòng Đảng ủy Quốc hội ra thông báo kết luận trong ngày.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý “làm đến đâu chắc đến đó”, tập trung rà soát các số liệu cần Ban Chỉ đạo xác minh trước khi chốt.