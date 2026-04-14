Khói đen bốc lên ngùn ngụt từ căn hộ tầng 6 tòa chung cư ở Hà Nội

Khoảng 11h55 ngày 14/4, tại một căn hộ ở tầng 6, toà chung cư tại số 317 Trường Chinh (cao 24 tầng) ở phường Khương Đình, Hà Nội xảy ra hoả hoạn.

Theo hình ảnh từ clip đăng tải trên mạng xã hội, khói đen kèm lửa bốc ra ngùn ngụt từ một căn hộ tại tầng 6 tòa chung cư nói trên. Sau ít phút, ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Khói đen bùng lên dữ dội từ vụ cháy (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi nhận tin báo, Đội CC&CNCH khu vực 13 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) điều nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Cảnh sát hướng dẫn, đưa các nạn nhân bị mắc kẹt xuống dưới an toàn (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhà chức trách cho hay, diện tích đám cháy khoảng 15m2, lực lượng chức năng sau đó đã tổ chức cứu được 3 người dân và hướng dẫn những người dân khác di chuyển xuống dưới an toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.