Khói đen bốc lên ngùn ngụt từ căn hộ tầng 6 tòa chung cư ở Hà Nội
(Dân trí) - Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy kèm theo khói đen bốc lên ngùn ngụt xảy ra trưa nay tại một căn hộ chung cư ở tầng 6, tòa nhà số 317 Trường Chinh, phường Khương Đình, Hà Nội.
Khoảng 11h55 ngày 14/4, tại một căn hộ ở tầng 6, toà chung cư tại số 317 Trường Chinh (cao 24 tầng) ở phường Khương Đình, Hà Nội xảy ra hoả hoạn.
Theo hình ảnh từ clip đăng tải trên mạng xã hội, khói đen kèm lửa bốc ra ngùn ngụt từ một căn hộ tại tầng 6 tòa chung cư nói trên. Sau ít phút, ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Sau khi nhận tin báo, Đội CC&CNCH khu vực 13 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) điều nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.
Nhà chức trách cho hay, diện tích đám cháy khoảng 15m2, lực lượng chức năng sau đó đã tổ chức cứu được 3 người dân và hướng dẫn những người dân khác di chuyển xuống dưới an toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.