Khơi dậy tiềm năng nghiên cứu sáng tạo của thanh niên Quân đội

Chiều 19/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết và trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội” lần thứ 26.

Dự hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng các Ủy viên Trung ương Đảng,...

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, Đảng, Nhà nước coi phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng đánh giá, trong phong trào thi đua nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học quân sự của toàn quân, giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” là điểm sáng, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để tuổi trẻ quân đội phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, hiện thực hóa mục tiêu, lý tưởng và khát vọng vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao khoa học.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định các công trình tham gia Giải thưởng năm nay được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có chất lượng tốt, giá trị khoa học cao. Trong đó, nhiều công trình đã đề xuất giải pháp kỹ thuật mới trên cơ sở ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Mạnh Hùng).

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần sáng tạo không ngừng, niềm đam mê nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ quân đội.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng biểu dương các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tạo điều kiện, cơ chế động viên, khuyến khích sĩ quan trẻ, cán bộ, đoàn viên thanh niên tích cực nghiên cứu sáng tạo; đồng thời chúc mừng 473 tác giả, nhóm tác giả giành Giải thưởng lần này.

Tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang gợi mở 5 giải pháp cốt lõi đối với phong trào sáng tạo trong tuổi trẻ toàn quân.

Cụ thể, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tạo lập môi trường tốt nhất để thanh niên có điều kiện nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; ghi nhận, biểu dương mỗi sáng kiến dù nhỏ để tạo động lực sáng tạo cho thanh niên; nhanh chóng đưa sản phẩm nghiên cứu sáng tạo của thanh niên sau đánh giá, nghiệm thu vào kiểm nghiệm thực tiễn.

Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện để thanh niên quân đội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nghiên cứu sáng tạo trong nước, quốc tế; đánh giá khách quan, công tâm, chính xác các công trình nghiên cứu sáng tạo của thanh niên, nhất là trong các hội thi, hội thao.

Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội” là một trong những hoạt động tiêu biểu, có quy mô, uy tín và sức lan tỏa sâu rộng của tuổi trẻ quân đội, nhằm góp phần phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh tài năng trẻ; thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và đưa các kết quả sáng tạo vào thực tiễn xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Năm nay, giải thưởng bước sang lần tổ chức thứ 26.

Theo thống kê, có gần 900 công trình của gần 2.000 tác giả thuộc hơn 40 đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham gia giải thưởng, tăng 76 công trình so với lần thứ 25.

Các công trình thuộc 12 chuyên ngành, trải rộng từ công nghệ thông tin, khoa học xã hội và nhân văn quân sự, huấn luyện - giáo dục đào tạo, vũ khí đạn dược, điện tử - viễn thông - tự động hóa, cơ khí - động lực, hậu cần, y dược quân sự đến nghệ thuật quân sự và các lĩnh vực khoa học, công nghệ chuyên sâu.

Kết quả, hội đồng giải thưởng đã xét chọn 473 công trình đạt giải. Trong đó có 12 giải Nhất, 88 giải Nhì, 176 giải Ba và 197 giải Khuyến khích.

Dịp này, Bộ trưởng Quốc phòng trao Bằng khen tặng 17 tập thể có thành tích tiêu biểu và 32 tác giả có công trình đạt giải Nhất. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” tặng các tác giả có công trình đạt giải Nhất.