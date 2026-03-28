Khởi công xây dựng chùa Da - nơi thờ 534 anh hùng liệt sĩ là nhà báo

Chiều 28/3, tại phường Vinh Lộc (Nghệ An), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khởi công động thổ xây dựng chùa Da (Âu Lạc Cổ Tự).

Chùa Da được khởi dựng vào khoảng cuối thế kỷ XIX, dưới triều vua Thành Thái (1889-1907), từng có khuôn viên rộng hàng nghìn mét vuông, kiến trúc ba gian bằng gỗ lim, mái ngói âm dương cổ kính.

Từ phải qua trái: ông Thái Thanh Quý, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và ông Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, dự lễ khởi công (Ảnh: Hoàng Lam).

Không chỉ là nơi gửi gắm niềm tin tâm linh, chùa Da còn là một "địa chỉ đỏ" gắn liền với phong trào cách mạng Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931). Chùa từng là địa điểm hội họp bí mật của Chi bộ Lộc Đa, bàn bạc, vận động quần chúng đấu tranh chống thực dân Pháp đòi quyền sống, quyền tự do.

Ngày 1/5/1930, chiếc trống đại của chùa đã được khiêng, hòa cùng đoàn người biểu tình, cổ vũ, thúc giục quần chúng nhân dân vùng lên đấu tranh.

Năm 1964, do hoàn cảnh chiến tranh và điều kiện lịch sử, chùa bị tháo dỡ, nhiều tượng Phật và đồ thờ thất lạc, chỉ còn lại giếng cổ và nền móng xưa.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công chùa Da (Ảnh: Hoàng Lam).

Năm 2017, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định cho phép khôi phục, tôn tạo Chùa Âu Lạc (Chùa Da). Ngôi chùa dần được hồi sinh, từng bước ổn định sinh hoạt tôn giáo.

Việc khởi công, xây dựng chùa Da không chỉ mở rộng không gian tâm linh mà còn tạo nên một công trình văn hóa - lịch sử mang tính biểu tượng, gắn kết quá khứ với hiện tại.

Phát biểu tại lễ khởi công, thượng tọa Thích Thọ Lạc, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, cho biết chùa Da không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân mà còn có ý nghĩa hết sức đặc biệt khi là nơi duy nhất trên cả nước thờ 534 anh hùng liệt sĩ là nhà báo.

Nhà báo Trần Văn Hiền (áo vàng), người đã dày công thu thập thông tin về 534 nhà báo liệt sĩ hy sinh, thờ tự tại chùa Da (Ảnh: Hoàng Lam).

Chùa Da được xây dựng với 26 hạng mục, tổng kinh phí hơn 68 tỷ đồng, bao gồm chính điện, nhà thờ tổ, tháp, khuôn viên cảnh quan... và khu tưởng niệm các liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, trong bài phát biểu tại lễ khởi công đã nhấn mạnh chùa Da là công trình mang ý nghĩa sâu sắc, kết tinh giữa đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và truyền thống cao đẹp của nghề báo.

“Đối với những người làm báo chúng tôi, nơi đây không chỉ là một công trình tâm linh, mà sẽ trở thành một điểm tựa tinh thần - nơi lưu giữ ký ức nghề nghiệp, nơi để tưởng niệm những đồng nghiệp đã ngã xuống vì sự thật, vì Tổ quốc và vì nhân dân; đồng thời cũng là không gian để mỗi người tự soi chiếu, nhắc nhở mình về trách nhiệm, về đạo đức và về lẽ làm nghề”, nhà báo Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức đặt viên gạch xây dựng chùa Da (Ảnh: Hoàng Lam).

Ông cũng dành những lời trân trọng nhất đối với nhà báo Trần Văn Hiền, người đã dành hơn 15 năm sưu tầm, kết nối, gìn giữ thông tin về các nhà báo đã hy sinh, phát nguyện cùng nhà chùa lập nơi thờ tự anh linh.

Theo nhà báo Lê Quốc Minh, việc xây dựng không gian tâm linh tại chùa Da không chỉ là tiếp nối một tâm nguyện, mà còn là một cam kết rằng các thế hệ người làm báo sẽ gìn giữ nơi này như một địa chỉ tinh thần bền vững - nơi mỗi người có thể đến thắp nén hương tưởng niệm, và cũng là nơi để tự rèn luyện, tự nhắc mình sống và làm nghề xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ đi trước.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tin tưởng rằng khi công trình hoàn thành, nơi đây sẽ trở thành một điểm hội tụ ý nghĩa - không chỉ đối với những người làm báo, mà còn đối với đông đảo nhân dân, những người luôn trân trọng sự thật và những hy sinh thầm lặng.