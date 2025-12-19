Khởi công, khánh thành 564 công trình, tổng đầu tư hơn 5 triệu tỷ đồng

Xem trực tiếp toàn cảnh lễ khởi công, khánh thành hàng trăm công trình, dự án trọng điểm tại 34 tỉnh, thành (Nguồn: VTV).

Sáng 19/12, hơn 230 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh, thành khởi công, khánh thành hoặc thông xe kỹ thuật.

Trong số này có gần 150 dự án khởi công, 86 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật; gồm 38 dự án của các bộ, ngành, 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty và 157 dự án do địa phương làm chủ quản.

Tổng mức đầu tư các công trình, dự án hơn 3,4 triệu tỷ đồng. Trong đó vốn nhà nước hơn 627.000 tỷ đồng, chiếm 18%; phần còn lại là vốn ngoài ngân sách, khoảng 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm 82%.

Lễ khởi công, khánh thành được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 79 điểm cầu trên cả nước, gồm 12 điểm cầu trực tiếp và 67 điểm cầu trực tuyến, tượng trưng cho 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến.

Điểm cầu trung tâm đặt tại lễ khởi công khu đô thị thể thao Olympic, xã Thượng Phúc, Hà Nội và được truyền hình trực tiếp.

Phối cảnh khu đô thị thể thao Olympic, Hà Nội (Ảnh: Bạch Thanh).

Một số dự án lớn được khởi công dịp này gồm: Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội với tổng mức đầu tư 925.000 tỷ đồng; dự án thành phần 1 tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng với số vốn 3.299 tỷ đồng; trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tổng mức đầu tư 855.000 tỷ đồng; dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt tại Dung Quất, vốn 10.000 tỷ đồng,...

Các công trình trọng điểm được khánh thành, thông xe kỹ thuật, gồm: Tuyến chính cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau; Bệnh viện đa khoa quốc tế Huế; khai trương chuyến bay đầu tiên thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.