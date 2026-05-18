Khởi công dự án đường cao tốc gần 24.000 tỷ đồng kết nối Nghệ An - Lào

Chiều 18/5, tỉnh Nghệ An tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Nghệ An và là công trình chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).

Tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy là một hợp phần quan trọng trong tổng thể tuyến cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào); đồng thời kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường Hồ Chí Minh và hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án (Ảnh: Hoàng Lam).

Dự án có chiều dài khoảng 60km, đi qua địa bàn 9 xã của tỉnh Nghệ An, khởi đầu từ xã Hưng Nguyên và điểm cuối kết nối với đường dẫn vào Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, thuộc xã biên giới Kim Bảng.

Dự án được đầu tư với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, giải phóng mặt bằng theo quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế tối đa 100km/h. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 23.940 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, cao tốc Vinh - Thanh Thủy cơ bản hoàn thành năm 2028 và đưa vào khai thác, vận hành vào năm 2029.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy thương mại, du lịch, logistics, thu hút đầu tư; nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và khu vực; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Lễ khởi công dự án không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một công trình giao thông trọng điểm quốc gia mà còn thể hiện khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới và quyết tâm vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An trong thời kỳ mới; góp phần xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đơn vị thi công thực hiện nghi thức động thổ xây dựng (Ảnh: Hoàng Lam).

Đây là dự án có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc biệt với các hạng mục cầu, hầm và nhiều đoạn tuyến đi qua khu vực địa hình phức tạp. Thay mặt liên danh nhà thầu thi công, ông Nguyễn Quang Huy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả, cam kết thực hiện nghiêm ngặt yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn của dự án, không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ.

Liên danh nhà thầu cam kết huy động đầy đủ nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, linh hoạt, bám sát các mốc tiến độ và chủ động xử lý các tình huống phát sinh; đảm bảo an toàn thi công và bảo vệ môi trường... để đưa dự án về đích đúng tiến độ.