Khởi công đoạn cao tốc ở Gia Lai có 2 hầm và trụ cầu cao nhất Việt Nam

Ngày 19/8, tại xã Đăk Pơ (Gia Lai), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi công dự án thành phần 2 (km22+000-km90+000), thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Phối cảnh vị trí hầm qua đèo An Khê thuộc Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai).

Dự án thành phần 2 có chiều dài 68km, với tổng mức đầu tư 27.576 tỷ đồng. Đây là đoạn có địa hình phức tạp, đi qua khu vực đồi núi hiểm trở của Tây Nguyên. Dự án còn có 2 công trình cầu, 2 hầm cấp đặc biệt qua đèo An Khê và Mang Yang (Gia Lai).

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Tây Nguyên với khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và hệ thống cảng biển, kết nối với trục cao tốc Bắc - Nam. Công trình cũng được kỳ vọng trở thành “xương sống” thúc đẩy liên kết kinh tế - xã hội giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, tạo thêm động lực phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết dự án thành phần 2 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo sự đồng bộ, liên hoàn cho toàn tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo ông Hoàng, đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm quốc gia, giữ vai trò quan trọng trong tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Các nhà thầu phải thực hiện đầy đủ cam kết trong hợp đồng, chủ động huy động nhân lực, máy móc, thiết bị hiện đại để thi công, bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng theo quy định.

Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cho biết cao tốc Quy Nhơn - Pleiku hình thành sẽ kết cấu hạ tầng khu vực Tây Nguyên, hành lang Đông - Tây. Ngoài ra, cao tốc còn kết nối Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và là cửa ngõ ra biển của tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, phát biểu tại lễ khởi công (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo ông Tuấn, dự án thành phần 2 có nhiều công trình thuộc cấp kỹ thuật đặc biệt như hầm An Khê dài 2,8km, hầm Mang Yang ở độ cao gần 100m so với mặt đất tự nhiên. Ngoài ra, cầu Hà Tam và Ba La 2 có chiều cao trụ xấp xỉ 100m, trụ cầu cao nhất Việt Nam hiện nay. Dự báo điều kiện thi công gặp nhiều khó khăn, khó tiếp cận công trường do dự án đi qua nhiều diện tích rừng tự nhiên.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị thi công tập trung tối đa nguồn lực, chủ động khắc phục khó khăn về điều kiện thi công, chuẩn bị đầy đủ vật tư, vật liệu, thiết bị, máy móc và nhân lực để tổ chức triển khai dự án. Các đơn vị cần nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm từ những dự án kỹ thuật phức tạp tương tự cao tốc Khánh Hòa -Buôn Ma Thuột, từ đó đề xuất chủ đầu tư giải pháp kỹ thuật hiệu quả.