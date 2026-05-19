Khởi công 2 dự án điện gió vốn gần 24.000 tỷ đồng ở Cần Thơ

Sáng 19/5, TP Cần Thơ tổ chức Lễ khởi công Dự án Cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B - Hạng mục: Trạm biến áp 220kV. Sự kiện đánh dấu bước triển khai quan trọng của dự án điện gió công suất 200MW, tổng vốn đầu tư 9.139,5 tỷ đồng, góp phần bổ sung năng lượng sạch cho hệ thống lưới điện quốc gia và thúc đẩy phát triển hạ tầng phát triển năng lượng tái tạo tại vùng ĐBSCL.

Phát biểu tại buổi khởi công, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, TP Cần Thơ đã được phê duyệt 56 dự án nguồn điện, bao gồm điện khí, điện sinh khối, điện mặt trời, điện rác, điện gió... với tổng công suất lên đến 9.154MW. Trong đó, điện gió có 30 dự án, tổng công suất 2.785MW, chiếm 30% tổng công suất các dự án.

"Đến thời điểm hiện tại, thành phố đã cấp chủ trương đầu tư cho 20 dự án điện gió, tổng công suất 1.428MW. Bên cạnh đó, Cần Thơ đang tích cực lựa chọn nhà đầu tư cho 10 dự án điện gió mới theo kế hoạch điều chỉnh Điện VIII, với tổng công suất 1.375MW, dự kiến trong quý 2 năm nay sẽ hoàn thành cấp chủ trương đầu tư theo quy định", ông Nam thông tin.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trong chuỗi sự kiện khởi công các dự án, có 2 dự án năng lượng lớn được khởi công với tổng vốn đầu tư trên 23.640 tỷ đồng. Riêng dự án Cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B do Công ty TNHH Năng lượng REE thực hiện với công suất thiết kế 200MW, tổng mức đầu tư khoảng 9.140 tỷ đồng, nơi triển khai tại xã Lai Hòa, TP Cần Thơ.

"Dự án khởi công hôm nay là một mắt xích quan trọng trong hành trình hiện thực hoá cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam, thúc đẩy tăng trưởng xanh và chuyển dịch năng lượng bền vững.

Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần bổ sung năng lượng sạch cho đất nước, tối ưu hóa tiềm năng thiên nhiên của địa phương, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội để Cần Thơ tăng trưởng 2 con số", lãnh đạo UBND TP Cần Thơ khẳng định.

Để công trình được đảm bảo tiến độ và phát huy hiệu quả cao nhất, ông Nam đề nghị phía chủ đầu tư, nhà thầu và tư vấn phải tập trung tối đa nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại, tổ chức thi công khoa học, nghiêm túc.

Đối với sở ban ngành thành phố và chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu đồng hành sát sao cùng doanh nghiệp. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã dự Lễ khởi công dự án Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 tại phường Vĩnh Châu nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đó, dự án Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 do Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Sóc Trăng 1 làm chủ đầu tư với Công suất thiết kế: 350MW với 56 tuabin, tổng mức đầu tư 14.500 tỷ đồng.

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo, thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển dịch năng lượng bền vững và thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ phát lên hệ thống lưới điện quốc gia khoảng 1.174GWh/năm; góp phần bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo của địa phương, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.