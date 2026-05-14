Khi lời dạy của Bác trở thành hơi thở cuộc sống

Về xã Châu Phú (An Giang) hôm nay, điều dễ nhận thấy nhất không chỉ là những cung đường nhựa thẳng tắp hay các cây cầu bê tông kiên cố nối nhịp bờ vui mà chính là không khí thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang lan tỏa mạnh mẽ.

Ở đây, học Bác không còn nằm trên những trang nghị quyết khô khan hay các khẩu hiệu rầm rộ mà nó đã len lỏi vào từng nếp nhà, thấm đẫm vào đời sống hàng ngày của bà con, trở thành một nếp sống đẹp, đầy tình người giữa vùng Tứ giác Long Xuyên trù phú, hiền hòa.

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Châu Phú (An Giang) Lê Quốc Phong (bên trái) kiểm tra tiến độ xây dựng cầu Tuyết Hoa bắc qua kênh 2 (Bắc kênh Chủ Mỹ), tại ấp Bình Chiến (Ảnh: Công Mạo - TTXVN).

Những “công trình” nối ý Đảng, lòng dân

Trong bức tranh chung về học tập và làm theo Bác tại tỉnh An Giang, xã Châu Phú nổi lên với những chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, từ phát triển kinh tế đến chăm lo an sinh xã hội. Đặc biệt, công tác xã hội hóa hạ tầng giao thông chính là minh chứng sống động nhất cho tinh thần “vì dân phục vụ”.

Tại ấp Bình Chiến, không khí lao động trên công trường cầu Tuyết Hoa (bắc qua kênh 2 - phía Bắc kênh Chủ Mỹ) rộn ràng như ngày hội. Ông Hồ Văn Nớp dù tuổi đã cao nhưng vẫn hăng hái tham gia cùng bộ bộ đội, đoàn viên, thanh niên và đông đảo nhân dân vận chuyển cát đá, trộn bê tông, tiếp sức đơn vị thi công đã chạm vào cảm xúc của nhiều người.

“Cầu gỗ trước đây xuống cấp, đi lại mất an toàn. Nay có cầu bê tông kiên cố, bà con ai cũng mừng. Cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu, giúp đời sống dân thuận tiện hơn”, ông Nớp chia sẻ.

Cách đó không xa, cầu kênh 7 (phía Nam kênh Quốc Gia) đang dần hoàn thiện sau 90 ngày thi công. Với chiều dài 35m và tải trọng 8 tấn, công trình trị giá hơn 1,6 tỷ đồng này hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa. Đáng quý hơn, để xây dựng cầu, người dân, bộ đội, đoàn viên đã tự nguyện đóng góp hơn 1.640 ngày công, minh chứng cho khát vọng đổi mới quê hương của người dân xã Châu Phú.

Ông Nguyễn Hoàng Khang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Châu Phú cho rằng, điểm nổi bật của phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở xã Châu Phú là sự hòa quyện giữa nhiệm vụ chính trị với tình cảm, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân trên địa bàn toàn xã.

Việc học Bác được cụ thể hóa bằng những mô hình “Dân vận khéo” cụ thể, thực chất, những bài học đạo đức thành những mái ấm hữu hình…

Dưới cái nắng như đổ lửa của miền Tây, hình ảnh các thành viên Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phú cùng nhà hảo tâm tay lấm chân bùn, trực tiếp khuân đá, trộn hồ xây nhà cho người nghèo đã trở nên quen thuộc.

Ông Nguyễn Văn Thắm, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phú, cho biết việc học Bác chính là hành động cụ thể nhưng đầy trách nhiệm.

Chỉ tính riêng giai đoạn 2020-2025, ông cùng các thành viên trong Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phú đã vận động xây mới hơn 480 căn nhà, với tổng kinh phí gần 11,7 tỷ đồng. Riêng năm 2025 đã xây mới và trao tặng 30 căn nhà Đại đoàn kết cho gia đình khó khăn trên địa bàn, qua góp, phần thắp lên niềm tin và động lực để bà con vươn lên thoát nghèo.

Ngoài ra, Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phú còn thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp xây cầu, đường giao thông nông thôn, trao học bổng cho học sinh… đồng hành cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống người dân.

Song hành với những mô hình trên, xã Châu Phú tiếp tục tạo dấu ấn bằng những mô hình hay, cách làm mới học tập và làm theo gương Bác đầy sáng tạo. Từ “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Nuôi heo đất giúp người nghèo” đến “Tổ tự quản”, “Ngày Chủ nhật vì cộng đồng”... tất cả đưa phong trào đi vào chiều sâu, chuyển hóa thành những giá trị thiết thực cho địa phương.

Lan tỏa những giá trị bền vững

Học Bác ở Châu Phú là học ở tinh thần nêu gương, nói đi đôi với làm. Đó là hình ảnh các cán bộ Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND xã tận tụy tiếp dân, xử lý hồ sơ hành chính đạt 100%. Đó là sự gương mẫu của ông Thái Văn Tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Châu Phú.

Bên cạnh hoàn thành xuất sắc công tác tham mưu, lãnh chỉ đạo hoạt động của Hội Cựu Chiến binh xã Châu Phú trong năm 2025, ông Tới còn khéo léo gắn kết công tác dân vận với mục tiêu an sinh xã hội thông qua việc duy trì mô hình “Hũ gạo đồng đội”, “Khu dân cư sáng, xanh, sạch” tại ấp Bình An; vận động xây mới 1 căn nhà tình đồng đội cho hội viên cận nghèo.

Đồng thời, ông vận động giúp đỡ 2 học sinh là con em hội viên cựu chiến binh xã hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường…

Không chỉ thi đua “Dạy tốt, học tốt”, thầy cô giáo tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn còn tự nguyện dạy ôn thi miễn phí cho học sinh yếu kém.

Những tấm gương tiêu biểu như thầy Lê Minh Hải (Bí thư Chi bộ 4, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Trần Văn Thành) hay cô Bùi Thị Kim Thoa (giáo viên, Trường Trung học cơ sở Bình Long) đã dành tâm huyết bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, đồng thời vận động ủng hộ hàng chục triệu đồng mua bảo hiểm y tế, xe đạp cho học trò nghèo…

Trên địa bàn xã Châu Phú còn xuất hiện những cá nhân bình dị mà cao quý như tấm gương ông Phạm Văn Non (ấp Bình Nghĩa), một đảng viên hưu trí đã bền bỉ vận động sửa chữa và trao tặng 367 xe đạp cho học sinh nghèo, viết tiếp ước mơ đến trường của các em. Gia đình ông Phan Văn Cường (ấp Chánh Hưng) không ngần ngại đóng góp 500 triệu đồng để xây dựng cây cầu Chánh Hưng, giúp giao thông vùng quê thêm thuận lợi…

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Châu Phú Lê Quốc Phong cho biết, xã Châu Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Cái Dầu, xã Bình Long, Bình Phú (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cũ) có quy mô dân số 60.188 người. Sau khi thực hiện sắp xếp địa giới hành chính, xã triển khai thực hiện tốt kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ, việc làm cụ thể, thiết thực theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện”.

Theo ông Phong, chính sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân giúp phong trào học Bác ở xã Châu Phú có sức lan tỏa mạnh mẽ. Qua đó đã khắc phục được tính hình thức, chất lượng ngày càng cao, có sự vận dụng phong phú, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, chấn chỉnh lề lối, tác phong của cán bộ, công chức, tạo chuyển biến rõ về kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân.

“Việc học tập và làm theo Bác ở địa phương đã từng bước trở thành ý thức tự giác, hành động thường xuyên, góp phần xây dựng quê hương Châu Phú ngày càng phát triển, nghĩa tình và văn minh hơn”, Chủ tịch UBND xã Châu Phú Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Để việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền nếp trong Đảng, lan tỏa trong xã hội, Chủ tịch UBND xã Châu Phú Lê Quốc Phong cho rằng, khi cán bộ, đảng viên "nói đi đôi với làm", gần dân và trách nhiệm với dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, niềm tin trong quần chúng sẽ được củng cố.

Công tác tuyên truyền, vận động phải gần gũi để người dân hiểu rằng học Bác không phải là điều gì cao siêu mà bắt đầu từ chính sự chân thành, tương thân tương ái trong xóm giềng…Nhìn những tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp", nhịp cầu bê tông vững chãi và nụ cười của bà con trong ngôi nhà mới, chúng ta hiểu rằng, ở Châu Phú, tư tưởng của Bác đang lan tỏa sống động qua những trái tim biết sẻ chia.

Kết quả này không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mà còn củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo động lực mạnh mẽ để địa phương tiếp tục bứt phá trong những năm tới.