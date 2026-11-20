Chính quyền địa phương đã phát đi cảnh báo, đồng thời triển khai các biện pháp xử lý nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Ông Nguyễn Viết Công, Tổ trưởng tổ dân phố Cẩm An, phường Hội An Tây, cho biết ngày 9/11, khu vực biển An Bàng và Cẩm An xuất hiện 2 cá thể khỉ.

Khỉ hoang vào khu dân cư phá đồ đạc (Ảnh: Người dân cung cấp).

Khoảng 7h cùng ngày, 2 con khỉ di chuyển đến khu vực trước nhà ông N.M. (tổ dân phố Cẩm An). Lúc này, cháu ngoại ông M. là B.N.T.L. đang đứng gần đó bất ngờ bị một cá thể khỉ chạy ngang qua, cào vào 2 tay khiến cháu bị trầy xước nhẹ, chảy máu.

Ngay sau sự việc, gia đình đưa cháu đến bệnh viện thăm khám và tiêm phòng. Hiện sức khỏe cháu ổn định, đã trở lại trường học bình thường.

Bà Mai, một người dân sống tại khu vực An Bàng cho biết những con khỉ hoang xuất hiện quấy phá đồ đạc, có biểu hiện hung dữ.

“Thấy khỉ có biểu hiện đói nhưng bà con ở đây không thể cho ăn vì sợ chúng quen rồi cứ đến. Người dân cũng không dám xua đuổi vì lo chúng hung dữ, quay lại tấn công”, bà Mai chia sẻ.

Theo bà Mai, sau ngày 9/11, người dân không còn nhìn thấy 2 cá thể khỉ xuất hiện trong khu vực.

Các cá thể khỉ có biểu hiện hung dữ, tấn công trẻ em (Ảnh: Người dân cung cấp).

Ông Nguyễn Văn Tú, Phó Chủ tịch UBND phường Hội An Tây, cho biết thời gian qua, người dân tại khu vực An Bàng và Cẩm An phản ánh có 4 cá thể khỉ di chuyển vào khu dân cư. Sự xuất hiện của chúng ảnh hưởng đến sinh hoạt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không tụ tập, tiếp cận khỉ để chụp ảnh, quay video, chủ động giữ khoảng cách và bảo đảm an toàn. Người dân cũng không tự ý bắt giữ, di chuyển hoặc gây thương tích cho các cá thể khỉ nhằm bảo vệ động vật hoang dã, tránh những tình huống nguy hiểm.

“Trường hợp có người bị khỉ cắn, cào gây thương tích, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được kiểm tra, tư vấn và xử trí kịp thời, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương”, ông Tú khuyến cáo.

Ông Hà Phước Phú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng, cho biết đơn vị đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc và cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn, đề nghị phối hợp xử lý tình trạng động vật hoang dã đi lạc vào khu dân cư.

Chi cục Kiểm lâm thành phố giao các đơn vị trực thuộc phối hợp với UBND phường Hội An Tây và đơn vị liên quan kiểm tra thực tế hiện trường. Các lực lượng sẽ xác minh số lượng, vị trí xuất hiện và phạm vi hoạt động của những cá thể khỉ tại khu vực An Bàng, Cẩm An.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, các đơn vị sẽ triển khai phương án bẫy, bắt hoặc bắn gây mê để đưa khỉ ra khỏi khu dân cư. Những cá thể này sau đó sẽ được chăm sóc, cứu hộ và tái thả về môi trường sống tự nhiên phù hợp.

Theo Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng, quá trình bắt giữ, vận chuyển và tái thả phải tuân thủ đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia, người dân và không gây tổn thương cho các cá thể khỉ.