Khỉ hoang cắn 5 người nhập viện: Khuyến cáo du khách không cho khỉ ăn

Ngày 2/5, ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân (Đắk Lắk), cho biết đơn vị đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm phát loa tuyên truyền, lắp đặt biển cảnh báo ở khu vực có khỉ hoang xuất hiện để ngăn du khách tiếp xúc gần với loài vật này.

Chính quyền cắm biển cảnh báo du khách không cho khỉ ăn (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Tại địa bàn xã Hòa Xuân chỉ có một con khỉ hoang, do thường được du khách cho thức ăn nên con khỉ này xuất hiện vào buổi chiều. Chúng tôi khuyến cáo không cho loài vật này thức ăn để tránh các sự cố đáng tiếc", ông Tuấn cho hay.

Theo ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, con khỉ này trước đây do một người dân nuôi, sau đó giao nộp để kiểm lâm thả về tự nhiên tại rừng đặc dụng Đèo Cả (xã Hòa Xuân).

Ông Hưng cho rằng, bình thường cá thể khỉ không quá hung dữ, có thể do du khách vui đùa nên khỉ đã có hành động cắn người.

Con khỉ đã tấn công khiến 5 du khách phải nhập viện (Ảnh: Cắt từ clip).

Như Dân trí đưa tin, trong hai ngày 28-29/4, Bệnh viện đa khoa Phú Yên tiếp nhận 5 bệnh nhân là du khách bị khỉ hoang cắn khi di chuyển trên đường ven biển Phước Tân - Bãi Ngà (xã Hòa Xuân).

Các bệnh nhân được đánh giá nguy cơ phơi nhiễm và tiêm huyết thanh kháng dại. Bác sĩ đã hướng dẫn bệnh nhân theo dõi, tiêm phòng đầy đủ và đến cơ sở y tế ngay khi có biểu hiện bất thường.