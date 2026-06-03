Khen thưởng 5 người dân cứu 3 phụ nữ giữa dòng lũ ở Đồng Nai

Ngày 3/6, UBND xã Phú Riềng (thành phố Đồng Nai) tổ chức tuyên dương và tặng giấy khen cho anh Nông Văn Trường, Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Văn Hậu, Phạm Quang Hiếu và chị Phạm Thị Thương vì hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ.

Lãnh đạo xã Phú Riềng tuyên dương những người dân cứu 3 phụ nữ bị dòng nước lũ cuốn trôi (Ảnh: Phú Việt).

Trước đó, khoảng 20h ngày 2/6, mưa lớn kéo dài khiến nước tại cống suối Dên (xã Phú Riềng) dâng cao, chảy xiết. Trong lúc đi qua điểm ngập, 3 phụ nữ cùng 2 xe máy bị dòng nước cuốn trôi. Phát hiện sự việc, 5 người dân lập tức ứng cứu, đưa các nạn nhân vào bờ an toàn.

Tối cùng ngày, Bí thư Đảng ủy xã Phú Riềng Nguyễn Thị Xuân Hoà và ông Nguyễn Danh Tùng, Chủ tịch UBND xã, đã đến hiện trường để kiểm tra, kịp thời động viên người dân và các lực lượng cứu hộ.

Theo anh Nông Văn Trường, thời điểm xảy ra vụ việc, trời mưa lớn, nước chảy rất mạnh.

"Khi thấy 3 người bị nước cuốn, chúng tôi buộc dây vào cột điện rồi lần theo dòng nước tiếp cận, đưa họ vào bờ. Việc cứu người kéo dài khoảng 30 phút", anh Trường chia sẻ.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Riềng Nguyễn Thị Xuân Hoà (bên trái) có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng làm nhiệm vụ (Ảnh: UBND xã Phú Riềng).

Trước đó, chiều tối 2/6, nhiều khu vực tại thành phố Đồng Nai xảy ra mưa lớn kéo dài, gây ngập nặng.