Khảo sát ý kiến để khôi phục lộ trình tuyến buýt 150 từ TPHCM đi Đồng Nai

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM) vừa khảo sát ý kiến của hành khách để điều chỉnh phương án hoạt động tuyến xe buýt 150 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Miền Đông mới) phù hợp nhu cầu thực tế.

Trong phiếu khảo sát, Trung tâm cho biết, điểm cuối tuyến buýt 150 dự kiến được kéo dài từ bến xe Miền Đông mới đến Bến xe Ngã tư Vũng Tàu (đô thị Biên Hòa). Điều này đồng nghĩa với việc khôi phục lộ trình tuyến xe này như cách đây 1 năm.

Tuyến xe buýt 150 thời còn đón khách ở Bến xe Ngã tư Vũng Tàu (Ảnh: Ngọc Tân).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cho biết, việc kéo dài lộ trình tuyến 150 đến Ngã tư Vũng Tàu mới chỉ dừng ở bước khảo sát ý kiến hành khách. Về thủ tục, việc tuyến xe buýt của TPHCM đi sang đất Đồng Nai sẽ cần sự thống nhất giữa 2 địa phương.

Dù chưa có phương án chính thức, thông tin trên đã thu hút sự chú ý của người dân khu vực Biên Hòa. Đường link khảo sát được chia sẻ nhiều trên các hội nhóm người đi xe buýt. Đa số bình luận ủng hộ phương án nối lại điểm cuối của tuyến 150 đến Bến xe Ngã tư Vũng Tàu.

Trước đó, ngày 1/8/2025, Sở Xây dựng TPHCM dời điểm cuối của tuyến buýt 150 từ Bến xe Ngã tư Vũng Tàu về Bến xe Miền Đông mới. Sự thay đổi này gây nhiều khó khăn cho người dân do phần lớn lượng khách của tuyến xe khởi hành đi học, đi làm từ Bến xe Ngã tư Vũng Tàu.

Để thích ứng, nhiều người phải bắt xe buýt liên tỉnh không trợ giá từ Biên Hòa đến Bến xe Miền Đông mới, sau đó bắt tiếp tuyến 150 đi vào trung tâm TPHCM.