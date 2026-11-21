Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Cấp cao APEC 2026 (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc (từ ngày 17 đến 20/11) đã thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định hình ảnh một Việt Nam cởi mở, năng động, sẵn sàng đồng hành cùng APEC 2027 kiến tạo tương lai chung và đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đi vào chiều sâu thiết thực, hiệu quả.

Lan tỏa thông điệp hợp tác và phát triển

Trong khuôn khổ Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, trước sự chứng kiến của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chính thức tiếp nhận trọng trách Chủ nhà Năm APEC 2027 từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tại lễ chuyển giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Năm APEC 2027. Việc chuyển giao này thể hiện sự tiếp nối và hợp tác giữa hai nền kinh tế thành viên trong thúc đẩy các mục tiêu chung của diễn đàn.

Đón nhận trọng trách Chủ nhà Năm APEC 2027 với niềm vinh dự lớn và ý thức sâu sắc về trách nhiệm đối với tương lai chung của khu vực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các thành viên để Năm APEC 2027 vừa kế thừa, phát huy những giá trị và thành quả của diễn đàn, vừa mở ra những hướng đi mới giúp các nền kinh tế duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững, củng cố năng lực tự chủ, tự cường, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của mọi chủ thể trong nền kinh tế.

Chính thức giới thiệu chủ đề của Năm APEC 2027 là “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất 3 ưu tiên lớn của Năm APEC 2027 gồm: nâng cao năng suất của nền kinh tế; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống của người dân; đồng thời cam kết là một chủ nhà tận tâm, lắng nghe để củng cố đồng thuận, kết nối để mở rộng hợp tác, cùng các thành viên tạo nên những kết quả có giá trị dài lâu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời các nhà lãnh đạo, các đại biểu, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế đến Việt Nam trong Năm APEC 2027 để cùng trao đổi định hướng chiến lược, đưa ra những quyết sách quan trọng cho tương lai khu vực và khám phá một Việt Nam tươi đẹp, giàu bản sắc, năng động, sáng tạo, cởi mở và hiếu khách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Việc Việt Nam lần thứ ba đảm nhận vai trò Chủ nhà APEC đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình hội nhập và phát triển đất nước; đồng thời khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, là thành viên có trách nhiệm và là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế.

Tại Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 với chủ đề “Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng”, các nhà lãnh đạo APEC đánh giá cao phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đặc biệt là các định hướng lớn cho hợp tác APEC trong giai đoạn mới; bày tỏ sự ủng hộ và kỳ vọng Năm APEC 2027 tại Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy các xung lực hợp tác mới, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Kết thúc Hội nghị, các nhà lãnh đạo thông qua Tuyên bố Cấp cao và 3 văn kiện kèm theo về Khuôn khổ hợp tác APEC Số hóa thương mại 2026-2030; Khai thác Kinh tế số và AI vì phúc lợi của người dân và Kế hoạch tổng thể Kết nối APEC 2026-2035.

Dự Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026 (APEC CEO Summit 2026) với chủ đề “Cùng thịnh vượng, cùng làm chủ tương lai”, quy tụ gần 2.000 đại biểu là lãnh đạo cấp cao các nền kinh tế cùng đại diện các tập đoàn hàng đầu thế giới (trong đó có 115 doanh nghiệp thuộc danh sách 500 tập đoàn lớn nhất thế giới về doanh thu), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 3 định hướng chiến lược nhằm tiếp tục phát huy vai trò của APEC trong giai đoạn mới. Tiên phong trong thúc đẩy môi trường thương mại và đầu tư rộng mở, tạo xung lực mới cho hội nhập và liên kết kinh tế. Kiến tạo động lực tăng trưởng mới và khai mở những không gian phát triển mới. Lấy sự phồn vinh của người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm của hợp tác.

Bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có hàng loạt cuộc gặp song phương quan trọng với lãnh đạo nhiều nền kinh tế thành viên, qua đó mở rộng quan hệ với các đối tác chủ chốt và củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mới và tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi cho Năm APEC 2027.

Mở rộng không gian hợp tác thực chất Việt Nam - Trung Quốc

Song song với các hoạt động đa phương, chuyến làm việc song phương lần thứ hai trong năm 2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Trung Quốc (sau chuyến thăm cấp Nhà nước tháng 4) đã tạo động lực mạnh mẽ củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai Đảng, hai nước.

Tại cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng khẳng định chủ trương ưu tiên phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường phối hợp đa phương chặt chẽ hơn; tiếp tục triển khai giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng-an ninh-ngoại giao, góp phần đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất và tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước.

Đánh giá cao các đề xuất hợp tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh trao đổi chiến lược ở cấp cao và các cấp; tăng cường hợp tác trao đổi lý luận và kinh nghiệm về xây dựng đảng, quản trị đất nước; phát huy tốt vai trò của các cơ chế Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương và Đối thoại chiến lược ngoại giao - quốc phòng - công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Mỗi cuộc gặp gỡ cấp cao không chỉ thắt chặt tình hữu nghị mà còn là dịp để kiến tạo những nhịp cầu mới cho tương lai. Tại Diễn đàn Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Vùng Vịnh lớn Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn đưa hợp tác khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực giữa hai bên trở thành điểm sáng.

Ngay tại diễn đàn, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đã công bố văn kiện đồng tài trợ 4 nhiệm vụ nghiên cứu chung; các cơ quan, trường đại học, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước trao đổi 16 biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) và Vietnam Airlines công bố khai trương đường bay mới kết nối Việt Nam với vùng Vịnh Lớn.

Để hiện thực hóa những định hướng chiến lược về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nêu trên, việc đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp giữ vai trò then chốt.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Trung Quốc và Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ - APEC cùng giám đốc điều hành nhiều tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án đầu tư chất lượng cao, có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng lớn, gắn với nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao và nâng tỷ lệ nội địa hóa, kết nối doanh nghiệp trong nước. Việt Nam cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Cùng với nỗ lực kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, việc mở rộng không gian kết nối địa phương cũng được đặc biệt chú trọng.

Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc góp phần mở rộng không gian hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Những nội dung trao đổi và kết quả kết nối tại sự kiện sẽ là cơ sở để các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tiếp tục phối hợp, cụ thể hóa các định hướng hợp tác thành chương trình, kế hoạch và dự án phù hợp, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững.

Sự gắn bó và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước không chỉ được kiến tạo cho tương lai, mà còn được bồi đắp từ chính những dấu ấn lịch sử thủy chung sâu nặng.

Ngay sau khi đến tỉnh Vân Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa và thăm Khu di tích Nhà ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại số 89-91 phố Nam Hoa Sơn (Côn Minh).

Ký sổ lưu bút tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ xúc động khi thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ở và hoạt động cách mạng; chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, trực tiếp là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vân Nam đã quan tâm tôn tạo, gìn giữ di tích lịch sử quý báu này.

Tại thành phố Côn Minh, giàu truyền thống văn hóa và lịch sử cách mạng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp gỡ thanh niên Việt Nam - Trung Quốc tham dự Chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập tại Vân Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ cách mạng Việt - Trung với "ba không ngừng": không ngừng xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng cách mạng và gìn giữ "nguồn gen đỏ" của tình hữu nghị Việt - Trung; không ngừng phát huy tinh thần thanh niên trong kết nối hạ tầng chiến lược và tiên phong thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ Việt Nam - Vân Nam; không ngừng nâng cao chất lượng các chương trình Hành trình đỏ.

Bên cạnh đó, các hoạt động thúc đẩy giao lưu văn hóa mà Phu nhân Ngô Phương Ly trực tiếp tham gia cũng đã góp phần thể hiện quyết tâm của cả hai bên trong việc gắn kết hơn nữa tình cảm hữu nghị, tăng cường giao lưu nhân văn, củng cố nền tảng xã hội của quan hệ hai nước.

Cuộc gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn mang một ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tới kiều bào.

Tại tỉnh Vân Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân đã có buổi gặp gỡ gần gũi, ấm tình đồng bào với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước căn dặn, Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng cần tiếp tục vun đắp hơn nữa tình cảm hữu nghị quý báu với tỉnh Vân Nam, địa phương láng giềng gần gũi, có truyền thống hữu nghị với Việt Nam; đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, tăng cường giao lưu và hiểu biết lẫn nhau, đưa hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với tỉnh Vân Nam ngày càng thực chất, hiệu quả, đóng góp tích cực cho quan hệ Việt - Trung.

Từ tầm nhìn và các ưu tiên dành cho Năm APEC 2027 đến những bước tiến cụ thể trong hợp tác khoa học - công nghệ, kết nối địa phương và giao lưu nhân dân, chuyến công tác đã mở ra xung lực mới cho hội nhập của Việt Nam, đồng thời củng cố vững chắc nền tảng tin cậy và hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn phát triển mới.