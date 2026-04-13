Khẩn trương khắc phục hàng loạt điểm sạt, sụt trên tuyến đê biển Hải Hậu

Ngày 13/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Xuân Diệu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, cho biết các vị trí sụt, sạt, lún võng trên tuyến đê biển Hải Hậu (xã Hải Thịnh) đã được sở phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng xử lý, khắc phục cơ bản hoàn thành, đảm bảo an toàn.

Công nhân, máy móc được huy động xử lý, khắc phục điểm đê biển Hải Hậu bị sụt, sạt (Ảnh: Thái Bá).

Các vị trí đê biển bị sụt, sạt đã được cơ quan chức năng gia cố nền móng chắc chắn, bề mặt được đổ bê tông dày kiên cố, bảo đảm an toàn, đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, nhất là mùa mưa bão đang cận kề.

Quá trình xử lý, khắc phục các điểm sạt, sụt, lún võng mái kè biển tuyến đê biển Hải Hậu, lực lượng chức năng đã gặp nhiều khó khăn do nước thủy triều thường xuyên dâng cao.

"Mái đê, các điểm sụt, sạt trực diện phía biển, thường xuyên có các cơn sóng lớn nên không thể thi công liên tục. Các công nhân, máy móc chỉ tranh thủ thời điểm thủy triều rút mới có thể thi công gia cố các vị trí xung yếu được. Công việc được thực hiện một cách "thần tốc", đến nay đã cơ bản hoàn thành", ông Diệu nói.

Sau khi khắc phục xong các điểm sụt, sạt, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục cắt cử người phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi, kiểm tra hiện trạng tuyến đê để kịp thời báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh Ninh Bình các biện pháp xử lý, khắc phục đảm bảo an toàn công trình.

Một điểm sụt, sạt mái đê được gia cố chắc chắn dưới nền móng, đổ bê tông dày kiên cố trên bề mặt (Ảnh: Thái Bá).

Trước đó, báo Dân trí thông tin, từ cuối năm 2025 đến nay, tuyến đê biển Hải Hậu (tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình) liên tiếp xảy ra các sự cố sạt, sụt mái đê phía biển tại các vị trí: k21+870, k21+950, k25+100, k25+440, k25+470, k25+570, k25+650, k25+800. Mới đây xảy ra sạt, sụt, lún võng mái kè biển Hải Thịnh 3 vị trí tại k25+500.

Trước tình trạng trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình khẩn trương xử lý, khắc phục các sự cố sụt, sạt trên tuyến đê biển Hải Hậu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ, tuyến đê biển Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình là tuyến đê xung yếu trực diện biển, thuộc vùng biển tiến, bãi thoái. UBND tỉnh Ninh Bình cần chỉ đạo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương huy động mọi nguồn lực để xử lý, khắc phục các sự cố đã xảy ra, hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình cho hay, trước diễn biến phức tạp của thời tiết và hiện trạng "già yếu" của tuyến đê biển Hải Hậu, ngoài việc thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc bằng văn bản, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục các sự cố, yêu cầu đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão đến.

Cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình kiểm tra các điểm bị sụt, sạt vừa được xử lý xong, đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão sắp đến (Ảnh: Thái Bá).

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình đã cắt cử cán bộ chuyên môn có năng lực, kinh nghiệm để khi xảy ra sự cố sẽ trực tiếp hướng dẫn về kỹ thuật quá trình xử lý sự cố, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn tuyệt đối cho tuyến đê biển.