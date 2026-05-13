Khẩn cấp xây tuyến kè ở cửa biển để bảo vệ hơn 500 hộ dân

Năm 2006, kè An Lương (xã Duy Nghĩa, Đà Nẵng) được xây dựng với chiều dài hơn 1km để bảo vệ hơn 500 hộ dân tại 2 thôn Thuận An và An Lương. Cuối năm 2025, do ảnh hưởng của mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về làm toàn bộ tuyến bờ kè bị sạt lở nặng, kéo dài thêm 500m. Tổng chiều dài bị sạt lở khoảng 1,5km.

Tình trạng xâm thực lấn sâu vào khu dân cư, uy hiếp trực tiếp đến sự an toàn của hàng trăm hộ dân sinh sống bên trong.

Lực lượng chức năng và người dân khắc phục hậu quả tuyến kè do mưa lũ vào tháng 11/2025 (Ảnh: Bình An).

Theo ghi nhận những ngày đầu tháng 5, dọc bờ kè An Lương, các hạng mục gia cố bằng biện pháp đắp bao cát từ cuối năm 2025 không còn nguyên vẹn, một số vị trí bị thủy triều đánh bật ra. Dòng nước xoáy tạo thành nhiều “hàm ếch” ăn sâu vào đất liền. Địa phương phải dùng dây để rào chắn và lập biển cảnh báo nhằm đề phòng nguy hiểm.

Ông Nguyễn Duối (58 tuổi, ở thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa) cho biết gia đình ông mở tiệm hàn tiện và nuôi cá lồng bè ở khu vực bờ kè An Lương đã gần 20 năm. Trận lũ cuối năm 2025 khiến tuyến kè bị sạt lở nghiêm trọng. Khoảng cách từ bờ kè sạt lở đến cơ sở ông Duối còn khoảng 1,5m, nếu tiếp tục sạt lở, bờ kè này sẽ bị cuốn đi.

“Chúng tôi mong chính quyền sớm xây dựng và hoàn thiện bờ kè trước mùa mưa bão năm nay. Người dân hoàn toàn đồng thuận và sẵn sàng phối hợp cùng chính quyền, chỉ mong không còn cảnh nơm nớp lo sợ như hiện nay”, ông Duối nói.

Nhiều đoạn nước xoáy khoét sâu vào đất liền, địa phương giăng dây cảnh báo (Ảnh: Bình An).

Nhiều nhà dân chỉ còn cách bờ kè 1-3m, nếu sạt lở tiếp tục ăn sâu vào đất liền, nhà cửa, đất đai có thể cuốn ra biển. Hàng loạt cầu tàu để thuyền đánh cá cập bến đưa hải sản lên bờ cũng bị đứt gãy, người dân phải dựng lại cầu tạm bằng sắt...

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa, cho biết địa phương đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác chuẩn bị để triển khai dự án kè chống sạt lở.

“Phần lớn hạng mục kè nằm sát tuyến đường ven sông nên việc thi công sẽ gặp nhiều trở ngại về mặt bằng. Tuy nhiên, xã sẽ phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất để đơn vị thi công triển khai dự án đúng tiến độ”, lãnh đạo UBND xã Duy Nghĩa cho biết.

Người dân mong tuyến kè sớm hoàn thành trước mùa mưa bão 2026 (Ảnh: Bình An).

Trước thực trạng sạt lở nghiêm trọng, ngày 22/4, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục tuyến kè bảo vệ bờ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa và khắc phục xói lở bờ biển Hội An, tại 2 phường Hội An Đông và Hội An Tây.

Theo kế hoạch, tổng kinh phí đầu tư cho 2 dự án gần 500 tỷ đồng. Trong đó, dự án khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ bờ sông Thu Bồn khu vực An Lương có kinh phí khoảng 210 tỷ đồng; dự án khắc phục xói lở bờ biển Hội An khoảng 288 tỷ đồng. Các công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Ngày 4/5, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã kiểm tra thực tế dự án khắc phục khẩn cấp tuyến kè An Lương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh đây là công trình dân sinh cấp bách, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. Ông yêu cầu việc đầu tư xây dựng phải bảo đảm chất lượng, bền vững, mỹ quan; tăng cường vận động nhân dân đồng thuận, bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 15/5 để triển khai dự án đúng tiến độ theo chỉ đạo của UBND thành phố.