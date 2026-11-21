Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Ninh Bình vừa tổ chức kỳ họp thứ 8, xem xét việc thi hành kỷ luật Đảng đối với một số đảng viên.

Kỳ họp thứ 8 của UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình, thực hiện kỷ luật các đảng viên vi phạm (Ảnh: Ngọc Linh).

UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình xác định, các đảng viên Đảng bộ Công ty Điện lực Ninh Bình (thuộc Đảng bộ phường Hoa Lư) gồm: Lưu Lan Anh, nguyên kế toán trưởng, Công ty Điện lực Hà Nam; Trần Bá Hiệp, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư, Công ty Điện lực Hà Nam; Trương Văn Liêm, nguyên Phó Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư, Công ty Điện lực Hà Nam; Kim Văn Tuyên, nguyên Trưởng Ban Quản lý dự án, Công ty Điện lực Hà Nam; đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Các đảng viên này vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 4 đảng viên nói trên.

Ông Vũ Hồng Hiên, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, chủ trì cuộc họp (Ảnh: Ngọc Linh).

Cũng tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình đã xem xét việc thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Lương Ba, nguyên Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình.

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định, ông Ba đã có vi phạm, khuyết điểm trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Lương Ba bằng hình thức Khiển trách.