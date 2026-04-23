Khách tới TPHCM dịp 30/4 có thể ăn tối và ngắm pháo hoa trên sông Sài Gòn

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM chiều 23/4, ông Trần Ngọc Đông Quân, Trưởng Phòng Quản lý lữ hành (Sở Du lịch TPHCM), đã thông tin về công tác chuẩn bị cao điểm dịp lễ kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1866-1/5/2026).

Dịp này, ngành du lịch thành phố đã triển khai đồng bộ các chương trình kích cầu, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường kết nối hệ sinh thái dịch vụ du lịch. Các doanh nghiệp lữ hành đã chủ động đổi mới sản phẩm theo hướng chuyên đề, gia tăng trải nghiệm văn hóa - lịch sử, kết hợp dịch vụ chất lượng cao và đa dạng phương thức tham quan như đường bộ, đường sông, metro, thể thao, sáng tạo.

Nổi bật là các chương trình du lịch “Biệt động Sài Gòn”, chương trình trải nghiệm thành phố bằng xe cổ (Retro Rides), chương trình “TPHCM tôi yêu” kết nối từ trung tâm thành phố đến các vùng lân cận như Cần Giờ, Củ Chi, Bình Dương. Các đơn vị cũng phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, sáng tạo, chăm sóc sức khỏe, góp phần làm phong phú hệ sinh thái sản phẩm và nâng cao sức hấp dẫn.

Đặc biệt, thành phố tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, mang tính trải nghiệm cao cùng với các sản phẩm như tham quan thành phố bằng trực thăng, kết hợp "ngắm thành phố từ trên cao" bằng trực thăng và ngắm cảnh trên du thuyền 5 sao.

Với phân khúc du lịch đường thủy, trong dịp lễ 30/4-1/5 năm nay, thành phố có hàng loạt chương trình ăn tối và ngắm pháo hoa trên sông Sài Gòn. Du khách cũng có thể thưởng thức trà chiều và ngắm hoàng hôn trên sông, thưởng thức nghệ thuật dân tộc, các sản phẩm lưu trú trên du thuyền...

Đại diện Sở Du lịch TPHCM thông tin thêm, các sản phẩm du lịch đặc trưng như chợ Bình Tây - chạm vào dấu xưa, dấu ấn Tân Định, Sài Gòn chào ngày mới, Sài Gòn đêm khoe sắc tiếp tục được làm mới nội dung và hình thức tổ chức.

Cũng trong dịp này, Hiệp hội Du lịch TPHCM tổ chức Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2026. Lễ hội sẽ quy tụ khoảng 150 gian hàng, không gian được tổ chức theo hướng giàu trải nghiệm với khu trưng bày “bánh mì xưa và nay” cùng các màn trình diễn làm bánh, những mô hình sáng tạo mang tính biểu tượng.

Về công tác bảo đảm phục vụ, ngành du lịch thành phố xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đã triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh du lịch. Sở Du lịch TPHCM cũng yêu cầu các đơn vị niêm yết giá công khai, bán đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý và không phân biệt đối xử với khách du lịch.