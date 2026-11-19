Chiều 19/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu năm 2026 nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Dự cuộc gặp mặt có 70 nhà giáo tiêu biểu đại diện cho hơn 1,4 triệu nhà giáo trên toàn quốc - những người có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục, cùng 31 nhà giáo là đại biểu Quốc hội - những người vừa miệt mài gieo chữ, vừa mang tiếng nói tâm huyết của ngành giáo dục tới nghị trường.

Quyết tâm đưa giáo dục thực sự trở thành trụ cột phát triển con người

Theo người đứng đầu Chính phủ, đội ngũ nhà giáo luôn luôn là lực lượng nòng cốt góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu (Ảnh: Đoàn Bắc).

Những năm qua, Thủ tướng cho biết đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đạt được những kết quả quan trọng; nội dung, phương pháp đào tạo ngày càng thực chất; chất lượng ở tất cả các cấp học được nâng lên.

Các chính sách miễn, hỗ trợ học phí, tín dụng, học bổng, cũng được triển khai có hiệu quả. Cùng với chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng của các trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới đất liền giai đoạn 2, Chính phủ đang triển khai, phấn đấu để miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028-2029, sớm hơn một năm so với nghị quyết của Bộ Chính trị.

Với những kết quả đó, lãnh đạo Chính phủ biểu dương và chúc mừng các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục cùng toàn thể đội ngũ nhà giáo cả nước - những người gánh vác sự nghiệp trồng người cao cả, thầm lặng đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu (Ảnh: Đoàn Bắc).

Chia sẻ một số suy nghĩ và kỳ vọng, Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm đưa giáo dục thực sự trở thành trụ cột phát triển con người, động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước thời gian tới.

Cùng với đó, theo Thủ tướng, phải luôn coi trọng việc bồi đắp đạo đức, nhân cách, lịch sử, văn hóa và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

“Chúng ta cùng hướng tới đào tạo những con người vừa có tri thức, năng lực, vừa có lòng nhân ái, trung thực, trách nhiệm, biết yêu thương, sẻ chia, có lòng yêu nước, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, Thủ tướng chia sẻ.

Một định hướng khác được ông đề cập là “đặt người học ở vị trí trung tâm, nhà trường là nền tảng, thầy cô giáo là động lực”.

“Chúng ta cùng tạo điều kiện để mỗi học sinh phát huy năng lực, sở trường, đồng thời chung tay khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực để việc học thực sự mang lại niềm vui, tri thức và những giá trị tốt đẹp”, theo lời Thủ tướng.

Lãnh đạo Chính phủ đồng thời nêu định hướng tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc gặp mặt (Ảnh: Đoàn Bắc).

Trong đó, Thủ tướng lưu ý đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số; đổi mới chương trình, phương pháp giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.

Mặt khác, cần tăng cường gắn kết giữa nhà trường, cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp; giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và sản xuất, kinh doanh.

Người thầy tốt không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn lan tỏa yêu thương

Thông tin thêm, Thủ tướng cho biết Chính phủ đang phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để chỉ đạo, ban hành đầy đủ văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong giáo dục và đào tạo, đặc biệt là liên quan tới trí tuệ nhân tạo; tăng cường cơ sở vật chất cho các trường, các cấp giáo dục; đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ, chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên; đối xử công bằng và bình đẳng giữa các loại hình giáo dục.

Minh chứng được Thủ tướng nêu ra là Chính phủ đang trình Quốc hội để xem xét miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, không tính tiền sử dụng đất đối với các cơ sở giáo dục không vì mục tiêu lợi nhuận, kể cả công và tư.

Các nhà giáo tiêu biểu tại cuộc gặp mặt (Ảnh: Đoàn Bắc).

Chính phủ cũng đồng thời báo cáo để trình Quốc hội xem xét thông qua chủ trương miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp cung cấp suất ăn vào các cơ sở giáo dục.

“Những việc này thể hiện sự quan tâm và chính sách rất cụ thể của Đảng, Quốc hội đối với sự nghiệp giáo dục, bên cạnh những chủ trương, chính sách lớn đang triển khai”, Thủ tướng nói.

Lãnh đạo Chính phủ cũng nhấn mạnh việc tạo điều kiện để người dân mọi vùng miền, mọi lứa tuổi và hoàn cảnh đều có cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng, nhất là ở địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, dân tộc thiểu số.

Theo chia sẻ của Thủ tướng, một người thầy tốt không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn lan tỏa tình cảm, tình yêu thương, sự tận tụy, bồi đắp nhân cách, phẩm chất, giúp học trò có niềm tin vững chắc và khát vọng vươn lên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà các nhà giáo tiêu biểu (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng cho rằng nghề dạy học luôn vất vả với những hy sinh lặng thầm, những đóng góp chưa được nhận thấy ngay. Nhưng giá trị cao quý nhất của nghề dạy học nằm ở các thế hệ học trò được trưởng thành, những ước mơ, hoài bão được chắp cánh và những đóng góp, cống hiến cho đất nước trong tương lai.

“Chúng ta luôn luôn tin tưởng dù ở cương vị nào, dù ở ngôi trường nào hay điểm trường còn gian khó, các thầy, các cô luôn giữ trọn ngọn lửa nghề, tâm sáng, chí bền, vượt qua vất vả, lo toan, yêu nghề, say nghề và hạnh phúc với nghề; vun đắp tri thức, bồi dưỡng nhân cách, chắp cánh ước mơ cho các thế hệ tương lai, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn và tri ân các thế hệ nhà giáo, các cán bộ quản lý giáo dục.