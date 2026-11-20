Ngày 20/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu của tỉnh là đến năm 2030, đặc khu Lý Sơn sẽ trở thành khu du lịch quốc gia, trung tâm du lịch biển đảo vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2030, Lý Sơn đón 400.000 lượt khách, trong đó có 10.000 khách quốc tế.

Một góc đảo Lý Sơn, nhìn từ trên cao (Ảnh: Bùi Thanh Trung).

Đến năm 2045, lượng khách dự kiến đạt 2,5 triệu lượt, gồm 80.000 khách quốc tế. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Quảng Ngãi xác định cần kêu gọi đầu tư xây dựng các dự án lớn nhằm hoàn thiện, phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất ngành du lịch.

Trên cơ sở đó, tỉnh này đưa ra 14 dự án thuộc danh mục ưu tiên đầu tư với tổng vốn lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Trong số này, dự án có vốn đầu tư lớn nhất là khu du lịch nghỉ dưỡng và thể thao golf Hòn Sỏi. Theo quy hoạch, dự án có diện tích 80ha, tổng vốn đầu tư lên đến 20.000 tỷ đồng.

Cảng hàng không Lý Sơn cũng là một trong các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư. Dự án này dự kiến được xây dựng trên diện tích 153ha, tổng vốn đầu tư 11.300 tỷ đồng.

Đảo Lý Sơn chỉ có diện tích hơn 10km2, do đó để xây dựng sân bay, tỉnh Quảng Ngãi đã tính đến phương án lấn biển. Việc này giúp sân bay đảm bảo các yếu tố kỹ thuật giúp máy bay cất, hạ cánh an toàn, tạo không gian xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu đi kèm.

Đặc khu Lý Sơn gồm đảo Lớn (nơi đặt trung tâm hành chính) và đảo Bé, 2 đảo cách nhau gần 4km. Hiện người dân và du khách phải di chuyển qua lại giữa các đảo bằng ca nô.

Để phát triển du lịch, tỉnh Quảng Ngãi đề xuất tăng thêm phương thức kết nối 2 đảo thông qua cáp treo. Theo đề xuất, tuyến cáp treo này dài gần 4km, có tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng.

Đặc khu Lý Sơn cách đất liền 17 hải lý, diện tích 10km2, dân số hơn 22.000 người. Khu vực này có vết tích của 10 miệng núi lửa, trong đó có 3 miệng núi lửa nằm dưới đáy biển. Mỗi năm đảo Lý Sơn đón 250.000 du khách.