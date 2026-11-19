Ngày 19/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin qua điều tra đã xác định ông T.T.H. (trú tại phường Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi) điều khiển xe không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định đã gây ra vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Thọ Phong, vào chiều 13/11.

Vụ tai nạn làm một cô gái bị hất văng xuống đường, xe máy bị kéo lê hàng chục mét.

Cảnh sát cũng xác định ông H. có vi phạm khi điều khiển xe gây tai nạn giao thông nhưng không giữ nguyên hiện trường, không trợ giúp người bị nạn. Với 2 hành vi này, ông H. có thể đối diện mức phạt 38 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Ô tô hất văng cô gái, kéo lê xe máy trên đường đến tóe lửa (Ảnh cắt từ video).

Như Dân trí phản ánh, chiều 13/11, chị C.T.T.L. (SN 1996, trú tại xã An Phú, Quảng Ngãi) điều khiển xe máy trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Thọ Phong (Quảng Ngãi), đã bị một ô tô tông trúng, sau đó tài xế lái xe rời khỏi hiện trường.

Vụ va chạm khiến chị bị hất văng, cơ thể va chạm mạnh với nền đường, xe máy bị ô tô kéo lê trên đường đến tóe lửa. Dù vậy, tài xế vẫn điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường. Vụ việc khiến chị L. bị thương, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Quá bức xúc với tài xế ô tô nên gia đình chị L. đã làm đơn trình báo công an.

Tiếp nhận thông tin, cảnh sát đã trích xuất hình ảnh từ camera giám sát giao thông để truy tìm ô tô gây tai nạn, từ đó xác định được người điều khiển là ông T.T.H..

Làm việc với công an sau đó nam tài xế ô tô thừa nhận hành vi vi phạm và cho rằng vụ va chạm quá mạnh khiến ông hốt hoảng, mất bình tĩnh nên đã lái xe bỏ chạy. Người này bày tỏ sự ân hận, gửi lời xin lỗi nạn nhân và mong muốn được khắc phục hậu quả.