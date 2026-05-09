Kết quả chuyến công du Ấn Độ và Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vừa trả lời báo chí về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ và Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chuyến thăm đạt ở mức cao các mục tiêu đề ra

Ông Trung cho biết chuyến thăm đã thành công rất tốt đẹp, đạt ở mức cao các mục tiêu đề ra. Với Ấn Độ, hai nước đã nhất trí nâng quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường; với Sri Lanka là Đối tác Toàn diện, tạo khuôn khổ chính trị mới, tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau.

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, hơn 50 văn kiện đạt được ở Ấn Độ và 11 văn kiện ở Sri Lanka đã thể hiện nỗ lực rất cao của Việt Nam và hai nước, góp phần tạo động lực phát triển quan trọng cho quan hệ song phương. Lãnh đạo Việt Nam và hai nước cũng đã trao đổi các biện pháp đẩy mạnh quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và đảng cầm quyền, quan hệ quốc hội, đối ngoại nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (Ảnh: TTXVN).

Một trong những điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm theo ông Trung chính là ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng và Nhà nước ta đối với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với "người bạn lớn" Ấn Độ và quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Sri Lanka và qua đó là sự coi trọng của Việt Nam với khu vực Nam Á.

"Các nhà lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, vai trò, vị thế của Việt Nam, hết sức trân trọng, dành những tình cảm nồng ấm đối với đất nước Việt Nam - nguồn cảm hứng của khu vực và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm", ông Trung nêu rõ.

Một điểm nhấn nữa theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đó là chuyến thăm đã tạo đột phá chiến lược, tạo điều kiện cho những bước chuyển về chất trong định hướng phát triển quan hệ với Ấn Độ và Sri Lanka.

Với Ấn Độ, hai bên đã thống nhất nâng tầm hợp tác trên nền tảng phương châm "chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất", kết tinh của mức độ tin cậy chính trị cao và sự tương đồng về lợi ích chiến lược giữa hai bên.

Với Sri Lanka, việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện phản ánh tăng cường tin cậy và mở rộng hợp tác thực chất trong bối cảnh mới, yêu cầu mới.

Ông Trung nhấn mạnh những kết quả của chuyến thăm là hết sức thực chất. Các định hướng chiến lược tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng thị trường, tăng cường kết nối kinh tế, đầu tư, hạ tầng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuỗi cung ứng được các nhà lãnh đạo đặc biệt quan tâm với những đề xuất hợp tác hết sức cụ thể.

Cùng với đó, khẳng định mở rộng hơn, làm sâu sắc hơn trụ cột quốc phòng - an ninh, xác định kinh tế, khoa học - công nghệ là những trụ cột mới với các chương trình, kế hoạch, hoạt động thiết thực, tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo, theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Hứa hẹn đưa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ sang "kỷ nguyên vàng"

Đối với Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho rằng những kết quả của chuyến thăm đã đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, mở ra tiềm năng hợp tác to lớn trong các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, hứa hẹn đưa quan hệ hai nước sang "kỷ nguyên vàng".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake (Ảnh: TTXVN).

Đối với Sri Lanka, hai bên cam kết tiếp tục củng cố, tăng cường hợp tác, hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng quy mô và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực; nhất trí tăng kim ngạch thương mại song phương lên gấp 5 lần mức hiện tại trong ít năm tới.

Những bước tiến lớn trong ổn định kinh tế của Sri Lanka đã mở ra cơ hội mới về thương mại, hợp tác về khoáng sản, chế tạo, cảng biển và nhiều lĩnh vực khác, theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

"Chuyến thăm đã đạt được những kết quả toàn diện, vừa mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, vừa tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực Nam Á và trên trường quốc tế, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, hiệu quả, toàn diện hơn cho quan hệ Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka", ông Trung khẳng định.

Bên cạnh đó, ông Trung cho biết chuyến thăm còn là bước triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại.

Trong đó, theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, có chủ trương phát triển, đưa vào chiều sâu quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, tăng cường quan hệ với các đối tác nước lớn, các đối tác quan trọng ở châu Á - Thái Bình Dương, trong đó là quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường với Ấn Độ, nước lớn có nền kinh tế phát triển, nền khoa học - công nghệ mạnh.

Qua đó, củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi, tranh thủ các điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo trong giai đoạn mới, vì lợi ích của các bên, hợp tác đóng góp vào việc đề cao luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.