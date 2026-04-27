Kênh 15 tỷ đồng xây rồi bỏ hoang, xã "xin" 50 tỷ đồng để lấp lại

Ngày 27/4, lãnh đạo UBND xã Ea Kly (Đắk Lắk) xác nhận đơn vị có báo cáo gửi UBND tỉnh về công trình tuyến kênh D3 - dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp.

Tuyến kênh D3 dài khoảng 1,49km, thuộc công trình hồ chứa nước Krông Búk Hạ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) phê duyệt vào năm 2005), do UBND huyện Krông Pắk (cũ) làm chủ đầu tư, tổng kinh phí xây dựng khoảng 15 tỷ đồng. Công trình được xây dựng năm 2012, sau đó bị bỏ hoang vì không phát huy hiệu quả.

Kênh thủy lợi đầu tư 15 tỷ đồng, xây dựng rồi bỏ hoang (Ảnh: Tân Tân).

Theo báo cáo của UBND xã Ea Kly, mặt kênh sâu hơn mặt ruộng nên không tưới được cho cánh đồng, một số đoạn bị sạt lở, sụt lún làm tắc nghẽn kênh, không dẫn nước được đến cuối kênh và ảnh hưởng tới các hộ dân do kênh sâu, nguy cơ cao sạt lở cao, có thể làm sập nhà.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, khu vực kênh D3 xảy ra sạt lở nghiêm trọng, trong đó, hộ gia đình bà H'Dji Niê (buôn Krái A, xã Ea Kly) đã bị sạt lở vào tận thềm nhà, phải di dời để đảm bảo an toàn.

UBND xã Krông Búk (cũ) đã nhiều lần báo cáo về nguy cơ mất an toàn, không phát huy hiệu quả gửi UBND huyện Krông Pắk (cũ) nhưng chưa được xử lý triệt để.

Để khắc phục, UBND xã Ea Kly đề xuất phương án đắp đất san gạt lại như hiện trạng ban đầu trước khi xây dựng, hoặc thi công hệ thống kè chống sạt lở 2 bên bờ kênh. Tổng kinh phí khắc phục kênh D3 là 50 tỷ đồng.

Do kinh phí quá lớn, trong khi nguồn kinh phí địa phương hạn chế, UBND xã Ea Kly đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ kinh phí cho địa phương khắc phục.

Một số vị trí tại tuyến kênh bị sạt lở, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân (Ảnh: Tân Tân).

"Đây chỉ là báo cáo của xã gửi UBND tỉnh và Sở Tài chính. Riêng phương án, số tiền cụ thể để khắc phục công trình kênh D3, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan xem xét", lãnh đạo UBND xã Ea Kly cho hay.

Trước đó, nhiều cử tri của buôn Krái A và buôn Krông Búk (xã Ea Kly) đã kiến nghị đến Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tuyến kênh D3 được xây dựng rồi bỏ hoang, không thể tưới tiêu và sạt lở nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân nhưng chưa được chính quyền khắc phục.

Theo hồ sơ, khi tuyến kênh D3 chuẩn bị được xây dựng, vào tháng 9/2011, đơn vị tư vấn là Công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Thủy lợi (chi nhánh Tây Nguyên) đã có văn bản đề nghị xem xét việc xây dựng tuyến kênh do vốn đầu tư cao, quản lý vận hành kênh phức tạp.

Tháng 9/2013, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã đề nghị UBND huyện Krông Pắk (cũ) ngừng thi công tuyến kênh để tránh lãng phí do địa hình thực hiện phức tạp, không hiệu quả, tốn nhiều vốn.

Từng có khuyến cáo không nên xây dựng tuyến kênh nhưng UBND huyện Krông Pắk (cũ) vẫn quyết định thi công (Ảnh: Tân Tân).

Ngày 4/10/2023, UBND huyện Krông Pắk (cũ) có văn bản phúc đáp gửi Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 khẳng định việc đầu tư tuyến kênh D3 là hết sức cần thiết, không những phục vụ nước tưới cho 65ha lúa nước từ một vụ lên hai vụ, mà còn phục vụ nước tưới cho khoảng 70ha đất trồng cây cà phê và tạo nguồn nước sinh hoạt cho bà con đồng bào dân tộc tại chỗ.

"Việc đầu tư tuyến kênh để phục vụ nước tưới, sinh hoạt sẽ phát huy hiệu quả, mang tính lâu dài. Dự án từng bước ổn định đời sống của nhân dân trong vùng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của khu vực", văn bản của UBND huyện Krông Pắk (cũ) nêu rõ.

Khi tuyến kênh được xây dựng xong đã không phát huy hiệu quả, phải bỏ hoang rất lãng phí, sạt lở tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân. Năm 2019, UBND huyện Krông Pắk cho sửa chữa những vị trí sạt lở với số tiền 850 triệu đồng, nhưng sau đó một số vị trí ở tuyến kênh lại sạt lở.