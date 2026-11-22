Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hùng Anh, Chủ tịch UBND xã Tiên Phước (Đà Nẵng), cho biết lực lượng chức năng và người dân địa phương vẫn đang tổ chức tìm kiếm anh T.Đ.T. (28 tuổi, trú xã Tiên Phước), nạn nhân nghi mất tích dưới sông Tiên.

Trước đó, khoảng 23h ngày 20/11, anh T. đi xe máy qua khu vực cầu Chìm, bắc qua sông Tiên, xã Tiên Phước (cầu nối thị trấn Tiên Kỳ và xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cũ) và bị mất liên lạc. Người nhà đã trình báo cơ quan chức năng và tổ chức tìm kiếm.

Khu vực cầu Chìm, nơi nghi anh T. mất tích dưới sông (Ảnh: UBND xã Tiên Phước).

Nghi anh T. mất tích, cơ quan chức năng trích xuất camera tại khu vực và phát hiện xe máy của anh đi đến giữa cầu Chìm, sau đó không thấy đèn xe sáng. Các camera khác ở phía đối diện cũng không thấy anh T. đi qua cầu.

Nghi ngờ nạn nhân bị nước cuốn trôi, ngày 21/11, cơ quan chức năng và người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm.

Theo Chủ tịch UBND xã Tiên Phước, địa phương đã huy động nhiều lực lượng như dân quân, công an, an ninh trật tự cơ sở cùng hàng trăm người dân địa phương và phương tiện ghe tổ chức tìm kiếm.

Đến 16h30 ngày 22/11, tung tích nạn nhân vẫn chưa thấy.

Lãnh đạo UBND xã Tiên Phước cho biết, thời điểm anh T. đi qua cầu Chìm và mất liên lạc, trên địa bàn có mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về làm ngập cầu, nước chảy mạnh.