Hướng di chuyển thay thế khi một số đoạn cao tốc Bắc - Nam tạm cấm

Ngày 22/5, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an thông tin cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Quảng Trị sẽ tạm đóng hai chiều một số đoạn.

Việc cấm đường nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình đơn vị thi công xây dựng, lắp đặt giá long môn (một dạng kết cấu ngang qua đường), thuộc thành phần hệ thống giám sát và thu phí.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông, hướng dẫn các phương tiện trong thời gian cấm đường (Ảnh: Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4).

Cụ thể, từ 7h đến 11h30 cùng ngày sẽ đóng cả hai chiều cao tốc từ nút giao quốc lộ 9C, km690 (địa phận xã Trường Phú) đến nút giao quốc lộ 9D, km713 (địa phận xã Bến Quan).

Từ 7h đến 11h30 ngày 24/5, đóng đường cả hai chiều từ nút giao quốc lộ 9D đến nút giao Cồn Tiên, km727 (địa phận xã Cồn Tiên).

Từ 7h đến 11h30 ngày 25/5, đóng đường cả hai chiều từ nút giao Cồn Tiên đến nút giao quốc lộ 9A, km740 (địa phận xã Cam Lộ).

Cơ quan chức năng đã bố trí lực lượng tổ chức phân luồng giao thông, hướng dẫn các phương tiện đi theo lộ trình phù hợp. Các phương tiện ra khỏi cao tốc tại các vị trí tạm cấm đường có thể đi theo đường Hồ Chí Minh và lên lại cao tốc ở nút giao tiếp theo.

Trước đó, cơ quan chức năng cũng tổ chức cấm đường nhiều đoạn trên cao tốc qua tỉnh Quảng Trị để phục vụ việc lắp đặt hệ thống giám sát, điều hành giao thông.