Hưng Yên phấn đấu hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trước 15/9

Ngày 20/8, Đoàn kiểm tra của Quân khu 3 do Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3, làm Trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” tại Hưng Yên.

Đoàn cũng kiểm tra công tác phối hợp hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đã dâng hoa, dâng hương, kiểm tra, tặng quà và động viên lực lượng lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ cụm xã Tiên La và Nghĩa trang liệt sĩ Trần Lãm.

Lãnh đạo Quân khu 3, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và đại biểu kiểm tra công tác cất bốc phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Trần Lãm (Ảnh: Báo Hưng Yên).

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Hưng Yên hiện có 230 nghĩa trang liệt sĩ và công trình tưởng niệm có mộ liệt sĩ, với 38.413 mộ. Trong đó, 4.353 mộ tại 153 nghĩa trang thuộc 79 xã, phường chưa xác định được thông tin và cần lấy mẫu hài cốt để giám định ADN.

Đến ngày 19/8, các lực lượng đã hoàn thành lấy mẫu tại 90/153 nghĩa trang. Tổng số mộ đã khai quật, lấy mẫu là 3.020/4.353, đạt 69,4%, trong đó 2.575 mộ đủ điều kiện lấy mẫu.

Toàn tỉnh còn 1.333 mộ chưa khai quật lấy mẫu, chiếm 30,6%. Hưng Yên phấn đấu hoàn thành tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 15/9.

Trung tướng Nguyễn Đức Hưng đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự phối hợp của Ban Chỉ đạo 515, các sở, ban, ngành và địa phương trong thực hiện chiến dịch.

Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất và tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch.

Hưng Yên cần đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng mạng xã hội. Các đơn vị cũng được yêu cầu phát phiếu đến các gia đình, phát tờ rơi để tiếp nhận thông tin về hài cốt liệt sĩ.

Đối với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trung tướng Nguyễn Đức Hưng yêu cầu rà soát toàn bộ nghĩa trang và số lượng mộ cần lấy mẫu, kịp thời tham mưu thành lập thêm các tổ, đội để triển khai đồng loạt.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cần tổ chức bàn giao chặt chẽ kết quả, số liệu và mẫu đã lấy để Sở Nội vụ tiếp nhận kết quả giám định ADN từ Viện Pháp y Quân đội, sau đó thông báo cho thân nhân liệt sĩ.

Đối với xã Diên Hà, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch quy tập hài cốt liệt sĩ, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và phương án, hoàn thành trước ngày 15/9.

Các đơn vị cũng cần tiếp tục thu thập thông tin từ tài liệu lịch sử Đảng bộ, chính quyền địa phương, hồ sơ chiến đấu, hồ sơ địa bàn, hội cựu chiến binh, người cao tuổi, người dân và nhân chứng lịch sử để phục vụ tìm kiếm, quy tập.

Về công tác hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, qua rà soát, Hưng Yên có 105 hộ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có nhà ở xuống cấp và có nhu cầu hỗ trợ.

Đến nay, 58 căn nhà đã được khởi công, gồm 39 căn xây mới và 19 căn sửa chữa. Đoàn kiểm tra đã đến thăm, tặng quà, động viên gia đình anh Bùi Văn Kỳ ở thôn Quỳnh Xá, xã Quỳnh An và gia đình anh Nguyễn Văn Quỳnh ở thôn Đông An, xã Nam Tiên Hưng.

Trung tướng Nguyễn Đức Hưng đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ và các địa phương quyết liệt triển khai, bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình.

Các đơn vị được yêu cầu vận động thêm các nguồn xã hội hóa hợp pháp để nâng mức hỗ trợ lên tối thiểu 100 triệu đồng mỗi căn xây mới và 50 triệu đồng mỗi căn sửa chữa, giúp các gia đình có thêm kinh phí mua vật liệu xây dựng.