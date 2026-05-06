Huế tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 6/5, lãnh đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế cho biết đơn vị sẽ tổ chức lễ hội làng Dương Nỗ 2026 với chuỗi hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa sâu sắc nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Bác Hồ.

Đây là các hoạt động chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và hưởng ứng Festival mùa Hạ 2026. Sự kiện diễn ra trong các ngày 14-16/5, tại cụm di tích lưu niệm Bác Hồ ở làng Dương Nỗ (phường Dương Nỗ, thành phố Huế).

Lễ rước và dâng hoa sen lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích làng Dương Nỗ năm 2025 (Ảnh: Vi Thảo).

Các hoạt động chính của chương trình gồm lễ rước và dâng hoa sen lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thả hoa đăng, khai mạc, giới thiệu các sản phẩm du lịch địa phương, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, triển lãm, hội thi kể chuyện, tái hiện nghi lễ đặt họ Hồ của đồng bào các dân tộc miền Tây thành phố Huế…

Theo lãnh đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế, làng Dương Nỗ (nay thuộc phường Dương Nỗ) là nơi đã chứng kiến những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh lớn lên và bắt đầu đi học (1898-1900).

Những năm tháng sống ở đây, hồn đất, tình người đã góp phần hun đúc nên người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với trí tuệ lỗi lạc, trái tim nhiệt huyết, tâm hồn thanh cao và trên hết là lòng yêu quê hương đất nước, đồng bào, chuyển hóa thành khát vọng cứu nước, cứu dân.

4 di tích lưu niệm quý báu về thời thơ ấu của Bác Hồ ở làng Dương Nỗ gồm: Nhà lưu niệm, Đình làng, Am Bà, Bến Đá, được gìn giữ trong suốt hơn một thế kỷ qua đã minh chứng cho tình cảm, lòng kính trọng của nhân dân Huế đối với Người. Riêng Nhà lưu niệm và Đình làng đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt vào năm 2020.

Bà Đinh Thị Hoài Trai, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế, cho biết các hoạt động được tổ chức với nội dung phong phú, thiết thực, góp phần tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua lễ hội tiếp tục khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý chí xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Người dân, du khách khi đến với lễ hội làng Dương Nỗ 2026 sẽ được lắng nghe hơi thở lịch sử, cảm nhận vẻ đẹp thanh bình và sâu lắng của vùng quê đã góp phần hình thành nên một nhân cách lớn.