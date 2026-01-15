Hợp tác xã tang lễ Tiền An bị tạm dừng sau phản ánh chi phí 119 triệu đồng

Liên quan thông tin lan truyền trên mạng xã hội ngày 13–14/1 về chi phí mai táng trọn gói 119 triệu đồng, UBND phường Quảng Yên (Quảng Ninh) đã mời đại diện Hợp tác xã (HTX) dịch vụ tang lễ trọn gói Tiền An và các cá nhân liên quan đến làm việc.

Theo báo cáo, khoảng 23h20 ngày 11/1, ông Phạm Thế Mạnh, Giám đốc HTX dịch vụ tang lễ trọn gói Tiền An, nhận tin báo xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng tại phường Liên Hòa khiến hai người tử vong. HTX điều động hai ô tô cùng 4 lao động đến hiện trường.

Quang cảnh cuộc làm việc (Ảnh: Đ.X.).

Được sự cho phép của cơ quan công an và gia đình nạn nhân, HTX thực hiện xử lý, vận chuyển thi thể về Nhà đại thể Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Yên. Ngoài ra, HTX bố trí thêm nhân lực, phương tiện bảo quản và phối hợp phục vụ công tác khám nghiệm.

Sau khi hoàn tất thủ tục pháp y, HTX trao đổi, thống nhất với gia đình nạn nhân về các dịch vụ và chi phí là 119 triệu đồng, có thỏa thuận ký kết. Gia đình đặt cọc 10 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản.

Rạng sáng 12/1, hai xe của HTX chở thi thể nạn nhân về quê tại tỉnh Hà Giang cũ, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang. Khi đến địa bàn xã Tân Quang, do cho rằng xe HTX không thể di chuyển tiếp vì địa hình phức tạp, gia đình đề nghị chuyển thi thể sang xe “0 đồng”.

Sau khi trao đổi, hai bên thống nhất chuyển thi thể sang xe khác. HTX đồng ý giảm 19 triệu đồng so với mức phí trọn gói 119 triệu đồng. Gia đình nạn nhân đã thanh toán tổng cộng 100 triệu đồng cho HTX.

HTX cho biết, đến thời điểm này không nhận được khiếu nại nào từ gia đình nạn nhân về chất lượng dịch vụ. Ngày 14/1, sau khi nắm được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, HTX đã hỗ trợ lại 50 triệu đồng. Số tiền thực tế gia đình phải chi trả còn 50 triệu đồng.

Sau buổi làm việc, UBND phường Quảng Yên yêu cầu HTX Tiền An tạm dừng hoạt động kinh doanh từ ngày 15/1 cho đến khi hoàn thiện đầy đủ các quy định pháp luật; xây dựng và niêm yết công khai bảng giá dịch vụ, bảo đảm minh bạch.

UBND phường Quảng Yên cho biết sẽ tiếp tục xác minh, tổng hợp hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền; tăng cường theo dõi thông tin trên không gian mạng, kiểm tra hoạt động của HTX và xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định.