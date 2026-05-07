Hợp tác Việt Nam - Ấn Độ sẽ đưa sản phẩm y tế chất lượng cao đến người dân

Việt Nam luôn đặt ưu tiên cao cho quan hệ với Ấn Độ là thông điệp được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khi hội kiến Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu, chiều 6/5 (theo giờ địa phương).

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam ủng hộ vai trò lớn hơn nữa của Ấn Độ tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế. Việt Nam đồng thời ủng hộ Ấn Độ đẩy mạnh chính sách "Hành động hướng Đông" và kết nối chặt chẽ với các nước ASEAN.

Vui mừng thông báo kết quả cuộc hội đàm rất thành công với Thủ tướng Narendra Modi cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết hai bên đã nhất trí tiếp tục nâng tầm quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường trên tinh thần chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược và hợp tác thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu (Ảnh: TTXVN).

Cùng với việc tăng cường tiếp xúc cấp cao, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam và Ấn Độ sẽ thúc đẩy hợp tác quốc phòng, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế - thương mại.

Hai bên cũng khuyến khích hợp tác sâu về khoa học và công nghệ, như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, 6G, năng lượng tái tạo, công nghệ mới, đất hiếm, hợp tác năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Tổng thống Droupadi Murmu hoan nghênh hai nước đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác thuộc nhiều lĩnh vực như khoa học - công nghệ, an ninh mạng, y tế, khoáng sản thiết yếu, du lịch… trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Việc tăng cường quan hệ hai nước hơn nữa sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mỗi nước, theo bà Droupadi Murmu. Tổng thống Ấn Độ dẫn chứng văn kiện hợp tác về y tế sẽ góp phần giúp có thêm các sản phẩm y tế chất lượng cao với giá cả hợp lý được đến tay người tiêu dùng.

Bà đồng thời khẳng định Ấn Độ luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách “Hành động hướng Đông” và “Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” của Ấn Độ.

Cho biết hiện nay có hơn 400 nhà đầu tư Ấn Độ đang hoạt động tại Việt Nam, Tổng thống Droupadi Murmu mong Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, đồng thời tiếp tục khuyến khích các nhà đầu tư của Việt Nam đầu tư sang Ấn Độ.

Về phía Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong Tổng thống Droupadi Murmu quan tâm chỉ đạo các lĩnh vực hợp tác trên, đặc biệt là chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Ấn Độ để Việt Nam tăng tần suất các chuyến bay thẳng đến Ấn Độ, gỡ bỏ các rào cản thuế quan và phi thuế quan đối với hàng hoá của Việt Nam nhập khẩu vào Ấn Độ.

Nhằm tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ, hai bên khẳng định mở rộng hợp tác văn hóa, tôn giáo, giao lưu nhân dân và giáo dục.

Tổng thống Droupadi Murmu mong Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Ấn Độ (Ảnh: TTXVN).

Tổng thống Ấn Độ cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Mekong - Sông Hằng, các chương trình học bổng Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Ấn Độ (ITEC) và học bổng giáo dục. Bà cũng mong muốn có thêm nhiều khách du lịch Ấn Độ và Việt Nam đến mỗi nước.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc và ASEAN. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Tổng thống Droupadi Murmu sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Droupadi Murmu vui vẻ nhận lời. Thời gian cụ thể của chuyến thăm sẽ được hai bên thu xếp qua đường ngoại giao.