Honda Việt Nam cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng tài liệu an toàn giao thông

Với mục tiêu chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 “không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ” cũng như mục tiêu toàn cầu của Honda “không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ô tô Honda” vào năm 2050, Honda Việt Nam (HVN) chú trọng xây dựng văn hóa an toàn giao thông cho thế hệ trẻ thông qua các chương trình giáo dục bài bản, phù hợp với từng độ tuổi.

Trong năm học 2025-2026, HVN đã phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chuỗi tọa đàm “Nghiên cứu, dự thảo nội dung giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục phổ thông” nhằm triển khai nội dung giáo dục an toàn giao thông phù hợp với Nghị định số 151/2024/NĐ-CP.

PGS. TS. Trịnh Hoài Thu - Vụ Giáo dục Phổ thông - Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc Tọa đàm (Ảnh: BTC).

Chuỗi tọa đàm có sự tham gia của đội ngũ chuyên viên phụ trách nội dung giáo dục an toàn giao thông, giáo viên và cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục tiểu học, trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước, cùng đại diện Vụ Giáo dục Phổ thông - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TS. Đỗ Anh Dũng chia sẻ nội dung và yêu cầu cần đạt của nội dung giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong trường học (Ảnh: BTC).

Dựa trên cơ sở định hướng của Nghị định số 151/2024/NĐ-CP, nội dung giáo dục được xây dựng theo từng nhóm đối tượng học sinh.

Đối với học sinh tiểu học: Tập trung vào việc nhận biết hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn giao thông và các biển báo đường bộ thường gặp; hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm đúng cách khi tham gia giao thông.

Đối với học sinh THCS: Nâng cao nhận thức và kỹ năng chấp hành báo hiệu đường bộ; kỹ năng lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn và sử dụng đúng cách; hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe đạp, xe đạp điện an toàn.

Đối với học sinh THPT và học sinh tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Tăng cường đào tạo kiến thức về quy tắc giao thông đường bộ, tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới; kỹ năng dự đoán, phòng tránh nguy hiểm; hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn, phù hợp với điều kiện tham gia giao thông thực tế.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh chia sẻ tham luận tại Tọa đàm (Ảnh: BTC).

Trong khuôn khổ tọa đàm, đại diện các địa phương đã chia sẻ thực trạng trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và kinh nghiệm triển khai giáo dục trong nhà trường thời gian qua, cũng như thảo luận trực tiếp với đại diện Vụ Giáo dục Phổ thông - Bộ Giáo dục và Đào tạo về yêu cầu cần đạt của nội dung đào tạo theo từng cấp học.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã đề xuất bổ sung nội dung và phương pháp giảng dạy phù hợp, làm cơ sở hoàn thiện việc xây dựng chương trình giáo dục tích hợp, lồng ghép kiến thức pháp luật đối với cấp tiểu học và THCS, đồng thời nghiên cứu, định hướng phát triển nội dung này như một học phần giáo dục kiến thức pháp luật trong cấp THPT và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên chia sẻ tham luận tại Tọa đàm (Ảnh: BTC).

Thành công từ việc triển khai chuỗi tọa đàm, cùng những ý kiến đóng góp thiết thực của đại biểu đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước, đã tạo tiền đề quan trọng để Bộ Giáo dục và Đào tạo từng bước hoàn thiện bộ tài liệu tiêu chuẩn, làm cơ sở triển khai hiệu quả công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường bộ trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Đại diện trường THPT Yên Thế (tỉnh Bắc Ninh) chia sẻ tham luận tại Tọa đàm (Ảnh: BTC).

Trong thời gian qua, HVN đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình giáo dục an toàn giao thông cho học sinh theo từng cấp học, trong đó có chương trình trao tặng mũ bảo hiểm và đào tạo an toàn giao thông cho học sinh lớp 1 với tổng số hơn 12 triệu mũ bảo hiểm.

Đồng thời HVN lan tỏa thông điệp tới các bậc phụ huynh: “Vì sự an toàn của bản thân và tương lai của các em, hãy luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho mình và cho các con, ngay cả khi các em dưới 6 tuổi”.

PGS. TS. Trịnh Hoài Thu tiếp thu ý kiến đóng góp từ các đại biểu (Ảnh: BTC).

Bên cạnh đó, HVN phối hợp cùng cảnh sát giao thông tổ chức 35 chương trình đào tạo kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho gần 10.000 học sinh THPT, đồng thời trao tặng 408 xe gắn máy điện Honda ICON e: cho các tỉnh, thành phố trong năm 2026.

Cùng với các hoạt động ý nghĩa và thiết thực trên, việc HVN tiếp tục đồng hành với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong xây dựng tài liệu giáo dục an toàn giao thông trong trường học khẳng định cam kết lâu dài cùng Chính phủ hướng tới xây dựng xã hội giao thông an toàn cho thế hệ trẻ Việt Nam.