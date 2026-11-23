UBND TP Đồng Nai đã phê duyệt Dự án Thành phần 1 (bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng đường nối, các cầu trên tuyến từ tiếp giáp cầu dẫn cầu Cát Lái phía địa bàn TP Đồng Nai đến cao tốc Bến Lức - Long Thành) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cầu Cát Lái.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 4.300 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 3.600 tỷ đồng và các chi phí khác.

Theo thiết kế, dự án sẽ xây dựng tuyến đường kết nối dài gần 8km cùng 6 cầu trên tuyến theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80km/h. Trên tuyến sẽ đầu tư nút giao khác mức liên thông với cao tốc Bến Lức - Long Thành, nút giao với đường Liên Cảng, đường 25C và các nút giao với đường địa phương. Trong giai đoạn 1, dự án đầu tư đường song hành hai bên, mỗi bên 3 làn xe, nền đường rộng 13,25m.

Phối cảnh cầu Cát Lái (Ảnh: Sở Xây dựng TP Đồng Nai).

Dự án cũng xây dựng trạm thu phí không dừng quy mô 5 làn xe trước khi vào cao tốc Bến Lức - Long Thành (tại khoảng Km12+600), kết hợp công trình kiểm soát tải trọng xe và hệ thống giao thông thông minh (ITS).

Cùng với đó, dự án thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ phạm vi Dự án Đầu tư xây dựng cầu Cát Lái và tuyến đường kết nối đến cao tốc Bến Lức - Long Thành thuộc địa phận TP Đồng Nai theo quy hoạch lộ giới giai đoạn hoàn chỉnh rộng 100m, với tổng diện tích sử dụng đất gần 126ha.

Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, thực hiện trong giai đoạn 2026-2029; dự kiến bố trí kế hoạch vốn bắt đầu từ năm 2026 (64,8 tỷ đồng) và các năm tiếp theo theo tiến độ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai được giao làm chủ đầu tư.

Dự án cầu Cát Lái đã được khởi công vào cuối tháng 9 (Ảnh: Hoàng Bình).

Dự án Xây dựng cầu Cát Lái có tổng chiều dài hơn 11,6km, trong đó phần cầu chính và cầu dẫn dài 3,65km. Cầu bắc qua sông Đồng Nai, nằm trên trục giao thông liên vùng kết nối từ nút giao Mỹ Thủy trên đường Vành đai 2 (phường Cát Lái, TPHCM) đến cao tốc Bến Lức - Long Thành (xã Đại Phước, TP Đồng Nai).

Cầu có quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80km/h. Công trình có kết cấu vĩnh cửu bằng thép và bê tông cốt thép; trong đó, cầu chính là cầu dây văng 2 mặt phẳng dây với khẩu độ nhịp chính dài 450m, tĩnh không thông thuyền cao 55m, cho phép tàu container tải trọng lên đến 60.000DWT ra vào cảng an toàn.