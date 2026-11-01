Hơn 866 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường 18km đến sân bay Phù Cát

Ngày 1/11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn từ quốc lộ 19 đến Cảng Hàng không Phù Cát.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 866 tỷ đồng, gồm 800 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương và phần còn lại từ ngân sách tỉnh. Thời gian chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2026-2027, triển khai thực hiện từ năm 2028 đến 2031.

Điểm đầu dự án giao với đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong (cũ) thuộc xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Công Sơn).

Theo quyết định, tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 18km. Điểm đầu tại km0+000, giao với đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong (cũ) tại km1+930; điểm cuối tại km18+000, giao quốc lộ 19B tại km38+200.

Dự án được thực hiện qua địa bàn các phường, xã Tây Sơn, An Nhơn Tây, Bình An, Bình Hiệp, An Nhơn, An Nhơn Bắc và Phù Cát.

Trong tổng chiều dài tuyến, dự án xây dựng mới 6,75km; nâng cấp, mở rộng khoảng 6,49km quốc lộ 19B hiện hữu và 5km được tận dụng các đoạn đường đã được đầu tư. Đáng chú ý, dự án sẽ xây dựng cầu vượt sông Kôn dài gần 600m.

Về quy mô đầu tư, phần đường được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80km/h. Bề rộng nền đường 12m, trong đó mặt đường và lề gia cố rộng 11m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc đầu tư tuyến ĐT.638 nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối quốc lộ 19, đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku với quốc lộ 19B và Cảng Hàng không Phù Cát.

Dự án tận dụng đoạn đường hoàn trả quốc lộ 19B phục vụ mở rộng Cảng Hàng không Phù Cát (Ảnh: Công Sơn).

Tuyến đường cũng được kỳ vọng hình thành trục giao thông kết nối khu vực phía Tây với các trung tâm kinh tế, đô thị, khu công nghiệp, Cảng Hàng không Phù Cát và khu vực phía Đông tỉnh.

Dự án góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực khai thác và bảo đảm an toàn giao thông. Đồng thời, giúp tăng cường liên kết vùng, tạo điều kiện thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh Gia Lai giao Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai dự án theo đúng quy định.