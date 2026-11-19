Ngày 19/11, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, trong 11 tháng năm 2026, toàn quốc xảy ra hơn 14.200 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.780 người, bị thương 8.317 người. So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Cụ thể tai nạn giao thông đã giảm hơn 2.600 vụ (giảm 15,8%); Giảm 814 người chết (giảm 8,5%); Giảm 2.884 người bị thương (giảm 25,7%).

CSGT xử phạt một người điều khiển xe máy đi ngược chiều trên phố Cầu Mới, TP Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Riêng trong tháng 11 năm nay, toàn quốc xảy ra hơn 1.400 vụ tai nạn giao thông, làm chết 793 người, bị thương 909 người.

Cục CSGT cho biết, trong 11 tháng năm 2026, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý hơn 4,7 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. So với cùng kỳ năm 2025, số trường hợp vi phạm bị xử lý đã tăng hơn 1,5 triệu trường hợp.

"Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; đồng thời đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; không chạy quá tốc độ, không vượt ẩu và luôn giữ khoảng cách an toàn", vị đại diện Cục CSGT thông tin.