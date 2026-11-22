Ngày 22/11, lãnh đạo Công an phường Hải Vân (Đà Nẵng) cho biết đã nhận được thư cảm ơn của 2 du khách gửi đơn vị cùng các cơ quan: Ban Chỉ huy Quân sự phường Hải Vân, Đồn Biên phòng Hải Vân và các lực lượng ở địa phương kịp thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi cả 2 bị mắc kẹt do nước lũ bất ngờ dâng cao, chảy xiết.

Trước đó tối 20/11, do mưa lớn kéo dài, nước suối dâng cao, chảy xiết tại khu vực khe Suối Cày (thuộc tổ dân phố Nam Mỹ, phường Hải Vân, Đà Nẵng), 2 du khách gồm một nam và một nữ bị mắc kẹt giữa khe suối, không thể tự di chuyển ra ngoài do nước lũ từ 2 phía đổ về, chia cắt lối đi.

Lực lượng chức năng đưa 2 du khách mắc kẹt ra ngoài an toàn (Ảnh: Công an phường Hải Vân).

Rất may, 2 du khách đã kịp thời tránh trú tại vị trí cao, nơi nước chưa dâng tới nhưng nguy cơ bị nước lũ cuốn trôi nếu không được ứng cứu kịp thời.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an phường Hải Vân khẩn trương phối hợp với lực lượng quân sự phường, Đồn Biên phòng Hải Vân, lực lượng an ninh trật tự cơ sở và người dân địa phương triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn.

Mặc dù trong điều kiện trời tối, mưa lớn, địa hình khe suối hiểm trở, dòng nước chảy xiết, các lực lượng đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, khẩn trương tiếp cận vị trí 2 du khách đang mắc kẹt, phối hợp triển khai các biện pháp ứng cứu, bảo đảm an toàn cho người bị nạn và lực lượng tham gia cứu hộ.

Sau hơn 4 giờ nỗ lực cứu hộ, đến khoảng 1h20 ngày 21/11, 2 du khách được giải cứu thành công và đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong thư cảm ơn, 2 du khách cho biết trong lúc cắm trại vào ngày 20/11, đã gặp sự cố mắc kẹt giữa dòng nước lũ. “Sự quyết tâm và trách nhiệm cao quý của cán bộ là niềm vinh dự cho gia đình chúng tôi”, thư cảm ơn của du khách bày tỏ.