Hơn 300.000m3 đất đá sạt lở, vùi lấp đường ở Thanh Hóa

Sáng 26/8, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa, cho biết khoảng 6h15 cùng ngày, một vụ sạt lở taluy dương với khối lượng đất, đá hơn 300.000m3, xảy ra trên tuyến đường từ trung tâm xã đi bản Cân Tân Hương, gây ách tắc toàn bộ tuyến giao thông.

Sạt lở đất khiến đường vào bản Cân Tân Hương, xã Tam Chung bị chia cắt (Ảnh: UBND xã Tam Chung).

Theo báo cáo của UBND xã Tam Chung, 4 ngày qua, trên địa bàn xảy ra mưa lớn, gây nhiều thiệt hại. Tại tuyến đường từ bản Suối Lóng đi bản Sài Khao xuất hiện 3 điểm sạt lở, với khoảng 90m3 đất, đá; điểm trường của Trường Tiểu học và Mầm non bản Suối Phái bị ngập tạm thời.

Tại bản Suối Lóng, một hộ dân gồm 5 nhân khẩu bị ảnh hưởng do sạt lở và đã được sơ tán đến nhà người thân.

Mưa lũ cũng làm sạt lở khoảng 0,1ha ruộng tại bản Lát, 310m2 ao cá của 3 hộ dân tại bản Cân Tân Hương bị thiệt hại.

Chủ tịch UBND xã Tam Chung cho biết bản Cân Tân Hương có 149 hộ với 645 nhân khẩu. Sau khi xảy ra sạt lở, địa phương đã tăng cường kiểm tra các khu vực có nguy cơ, chủ động sơ tán người dân, cắm biển cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm, bố trí lực lượng kiểm soát giao thông và chuẩn bị phương tiện để khắc phục sự cố.

Đến sáng 26/8, mưa đã ngớt, nhưng khối lượng đất đá tiếp tục sạt lở (Ảnh: UBND xã Tam Chung).

“Khối lượng đất sạt xuống đường quá lớn, vượt khả năng khắc phục của xã. Chúng tôi đã báo cáo tỉnh để tìm phương án xử lý. Hiện tại, khu vực này vẫn tiếp tục sạt lở nên lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận.

Chúng tôi khuyến cáo người dân không được leo lên đồi, di chuyển ra ngoài. Trong trường hợp cần thiết, người dân di chuyển theo hướng xã Nhi Sơn đi thị trấn Mường Lát cũ để mua nhu yếu phẩm”, ông Dũng nói.