Hơn 2km đường Hồ Chí Minh qua Tây Ninh chờ đổ đá để thông toàn tuyến

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa, công trình trọng điểm quốc gia với tổng mức đầu tư hơn 2.292 tỷ đồng, đang đối mặt với áp lực tiến độ, đặc biệt tại các đoạn chưa hoàn thiện ở Tây Ninh.

Dù phần lớn tuyến đường qua tỉnh này đã cơ bản thảm nhựa và được người dân sử dụng tạm, vẫn còn hơn 2km đường sình lầy.

Ông Tư (45 tuổi, ngụ địa phương) chia sẻ: “Đường sình lầy nhưng tôi ráng đi vì gần. Nếu không qua đoạn này, tôi phải đi vòng gần 10km”.

Dự án đường Hồ Chí Minh (đoạn Chơn Thành - Đức Hòa) dài 72,75km. Trong đó, đoạn qua TPHCM dài gần 31km; đoạn qua Tây Ninh dài gần 42km. Theo quy hoạch, đây là trục cao tốc Bắc - Nam phía Tây, kết nối khu vực Tây Nguyên với Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, phần lớn chiều dài tuyến đường qua Tây Ninh đã cơ bản hoàn thành thảm bê tông nhựa. Người dân và phương tiện đã bắt đầu lưu thông tạm, dù dự án chưa chính thức được đưa vào khai thác.

Tuy nhiên, vẫn còn hơn 2km đoạn qua phường Gia Lộc (giáp quốc lộ 22) và qua khu công nghiệp Thành Thành Công (phường Trảng Bàng) chưa được đổ đá và thảm nhựa mặt đường.

Theo ghi nhận vào ngày 5/5 tại phường Gia Lộc, chỉ có một số công nhân lái máy móc lu nền đường và múc đất gia cố hai bên mép đường.

Trong khi đó, đoạn dẫn vào Khu công nghiệp Thành Thành Công đang được thi công rầm rộ hơn, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc san lấp đất và chờ đổ đá.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, dự án khởi công tháng 11/2023 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025, sau đó được gia hạn đến tháng 6 năm nay. Tuy nhiên, tiến độ các gói thầu gần đây chậm lại do giá nhiên liệu tăng đột biến, kéo theo giá vật tư, vật liệu leo thang.

Ông Nguyễn Hòa (43 tuổi, ngụ phường Gia Lộc, Tây Ninh) cho biết, ông đã được Nhà nước bồi thường, giải phóng mặt bằng từ năm 2009 để thực hiện dự án. “Dự án làm được vài năm rồi tạm ngưng, đến nay mới làm lại. Tôi mong dự án sớm hoàn thành để người dân có thêm tuyến đường mới đi lại”, ông Hòa chia sẻ.

Đường Hồ Chí Minh đi xuyên qua Khu công nghiệp Thành Thành Công, nơi các cầu vượt đã được hoàn thành. Nhà thầu đang thi công đường dẫn.

Cầu Tây Long, một trong những hạng mục quan trọng trên dự án đường Hồ Chí Minh qua Tây Ninh, đã hoàn thành. Dù chưa được đưa vào khai thác, cây cầu này đã trở thành điểm đi dạo, hóng mát của người dân địa phương mỗi buổi chiều.

Đoạn đường Hồ Chí Minh từ cầu Tây Long (phường Trảng Bàng) đến điểm cuối giao với quốc lộ N2 (xã Hậu Nghĩa) đã cơ bản hoàn thành. Rất đông phương tiện đã lưu thông trên đoạn tuyến này, dù chủ đầu tư chưa chính thức thông xe và chưa lắp đặt trụ đèn giao thông tại các giao lộ.

Điểm cuối của đường Hồ Chí Minh giao với quốc lộ N2, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

Đồ họa hướng tuyến dự án đường Hồ Chí Minh qua địa phận tỉnh Tây Ninh.