Hơn 2.500 người tham gia diễn tập chữa cháy lớn nhất năm ở TPHCM

Ngày 31/10, Bộ Công an phối hợp với UBND TPHCM tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tổ hợp hóa dầu Long Sơn (xã Long Sơn, TPHCM).

Tham dự có ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (C07, Bộ Công an); Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an TPHCM và công an các địa phương.

Buổi diễn tập huy động 2.571 người, 147 phương tiện các loại và 6 động vật nghiệp vụ tham gia.

Cuộc diễn tập có quy mô lớn nhất năm do Bộ Công an phối hợp với UBND TPHCM tổ chức tại xã Long Sơn (Ảnh: Hoàng Hướng).

Phát biểu tại buổi diễn tập, Thiếu tướng Dương Đức Hải cho biết, nhà máy hóa dầu là loại hình cơ sở công nghiệp đặc thù, đòi hỏi tiêu chuẩn an toàn cao trong sản xuất, vận hành và ứng phó sự cố.

Nếu xảy ra cháy, nổ hoặc sự cố nghiêm trọng, hậu quả có thể ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe con người, tài sản, môi trường và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Điều này đặt ra yêu cầu cao đối với công tác chỉ huy, huy động và phối hợp các lực lượng ứng phó.

"Việc tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tổ hợp hóa dầu Long Sơn có ý nghĩa thiết thực. Đây không chỉ là hoạt động huấn luyện, kiểm tra năng lực xử lý tình huống tại cơ sở mà còn là dịp kiểm nghiệm cơ chế chỉ huy, điều hành; khả năng huy động lực lượng, phương tiện cứu người, hướng dẫn thoát nạn và bảo vệ công trình, tài sản", Thiếu tướng Dương Đức Hải nhấn mạnh.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục C07 phát biểu tại buổi diễn tập (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo tình huống giả định, lúc 9h30 ngày 31/10, tại bồn TK-7440B chứa Butene-1 xảy ra giông, sét. Do hệ thống chống sét đang được bảo trì, một tia sét đánh trực tiếp vào cụm van xả áp trên đỉnh bồn, gây cháy hỗn hợp hơi Butene-1 và phát nổ.

Vụ nổ phá hủy nghiêm trọng bồn TK-7440B, làm sập, biến dạng nhiều kết cấu thép, thiết bị và đường ống công nghệ, khiến 5 công nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Sóng xung kích và mảnh kim loại từ vụ nổ làm hư hỏng các bồn chứa xăng TK-7500A, TK-7500B và TK-7500C. Xăng tràn trong khu vực đê bao, bắt lửa tạo thành nhiều đám cháy lớn. Trong đó, bồn TK-7500B bị ảnh hưởng nặng nhất, khiến đám cháy phát triển nhanh và diễn biến phức tạp.

Nhiều phương tiện, thiết bị hiện đại được huy động trong cuộc diễn tập (Ảnh: Hoàng Hướng).

Cùng thời điểm, tại cầu cảng nhập Naphtha, van tự động trên tuyến ống gặp sự cố, đóng đột ngột khiến áp suất tăng cao, làm bung khớp nối giữa tàu và cần nhập. Khoảng 5.000 lít Naphtha tràn trên boong tàu và xuống mặt nước.

Trong quá trình xử lý, một thủy thủ làm rơi dụng cụ kim loại, phát sinh tia lửa gây cháy hỗn hợp hơi Naphtha tích tụ trên boong. Đám cháy nhanh chóng lan rộng, đe dọa cầu cảng và các tuyến ống công nghệ.

Trên tàu có 36 thủy thủ, trong đó 6 người bị thương, 6 người thoát nạn bằng xuồng cứu sinh và 24 người hoảng loạn nhảy xuống biển, trôi dạt trên mặt nước.

Cuộc diễn tập huy động nhiều lực lượng đến từ các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM và các tỉnh, thành lân cận tham gia hỗ trợ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tại khu vực nhà máy phụ trợ trung tâm, một xe bồn đang nhập axit clohydric (HCl) bất ngờ va chạm với ô tô, làm hư hỏng van chứa và khiến 80 lít hóa chất rò rỉ ra môi trường.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng chữa cháy tại chỗ kích hoạt phương án ứng cứu khẩn cấp, triển khai xử lý ban đầu và thông báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Nhận tin báo, lãnh đạo Cục C07 đã chỉ đạo các đơn vị liên quan điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, triển khai chữa cháy và cứu người mắc kẹt. Các đám cháy giả định được khống chế, dập tắt theo phương án diễn tập.

Kết thúc chương trình, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ trao hoa động viên lực lượng tham gia, đồng thời yêu cầu các đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả phối hợp, xử lý sự cố.