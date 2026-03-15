Hơn 22.000 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 chung khí thế "Ngày hội non sông"

Sáng 15/3, tại điểm bầu cử số 13, hội trường Bộ Tham mưu Quân khu 5 (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng), không khí trang trọng bao trùm lễ khai mạc bầu cử, đánh dấu sự khởi đầu của một ngày hội lớn. Hơn 300 cử tri, bao gồm cán bộ, chiến sĩ thuộc 3 cơ quan Quân khu, đã tề tựu đông đủ để thực hiện quyền công dân của mình.

Đúng 6h30, nghi lễ khai mạc được tiến hành trang trọng. Sự hiện diện của Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, cùng các thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu đã làm tăng thêm tính nghiêm túc và ý nghĩa của sự kiện.

Ngay sau lễ khai mạc, vào lúc 7h, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5, cùng các đại biểu đã là những người đầu tiên bỏ phiếu, mở đầu cho quá trình bầu cử diễn ra chặt chẽ và đúng quy định.

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu, và Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu, cũng đã tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của lãnh đạo Quân khu 5.

Các bước bầu cử được thực hiện một cách chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ mọi quy định, từ việc kiểm tra thẻ cử tri đến việc bỏ phiếu vào thùng.

Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ đã xếp hàng ngay ngắn, trên tay cầm phiếu bầu, chờ đến lượt thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Không khí tại điểm bỏ phiếu diễn ra trang nghiêm, thể hiện niềm tự hào của các cử tri trong ngày hội lớn của toàn dân.

Đối với nhiều chiến sĩ trẻ, đây là lần đầu tiên họ cầm trên tay tấm thẻ cử tri và trực tiếp thực hiện quyền công dân của mình, một trải nghiệm đầy ý nghĩa và đáng nhớ.

Các nữ quân nhân cũng không quên lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này bằng những bức ảnh chụp cùng thẻ cử tri sau khi hoàn tất các bước bỏ phiếu.

Để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử, các chiến sĩ vệ binh đã có mặt từ rất sớm tại điểm bầu cử, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với cử tri cả nước, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào mỗi lá phiếu, với mong muốn lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và khát vọng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Nội dung, ảnh: Thanh Thư.