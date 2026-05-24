Hơn 1.900 vận động viên dự hội thao Công an nhân dân khu vực I

Tối 23/5, tại Quảng trường 30/10, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an khai mạc hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân (CAND) năm 2026 - Khu vực I.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo hội thao, dự và chủ trì lễ khai mạc.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu khai mạc hội thao CAND 2026 (Ảnh: Văn Huy).

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật và thể dục thể thao có vai trò quan trọng trong xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, thời gian qua công tác thể dục thể thao, điều lệnh quân sự và võ thuật đã góp phần nâng cao thể lực, siết chặt kỷ luật, xây dựng tác phong và văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ.

Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, công tác này vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Vì vậy, việc tổ chức hội thao thường xuyên có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong toàn lực lượng.

Theo ban tổ chức, hội thao năm nay quy tụ các đội tuyển quân sự, võ thuật và thể thao thuộc công an các đơn vị, địa phương khu vực phía Bắc. Nội dung quân sự, võ thuật có 17 đội tuyển với hơn 1.000 vận động viên tranh tài ở 15 nội dung. Nội dung thể thao có 62 đội tuyển với hơn 900 vận động viên tham gia thi đấu.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình thực binh biểu dương lực lượng được dàn dựng công phu với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Các màn biểu diễn trống hội, múa cờ, điều khiển ô tô, mô tô đặc chủng, biểu diễn kỵ binh, khí công, công phá và xử lý tình huống nghiệp vụ thu hút đông đảo người dân, du khách theo dõi.

Chương trình thực binh biểu dương lực lượng được dàn dựng công phu với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại (Ảnh: N.Vân).

Chương trình đồng diễn của hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ tạo dấu ấn với đội hình đồng đều, động tác dứt khoát, thể hiện tính tổ chức và sức mạnh tập thể của lực lượng CAND.

Hội thao năm nay bổ sung nhiều nội dung mới sát thực tế công tác, chiến đấu như bắn súng ban đêm, đối kháng gậy ngắn, bơi trên mặt nước mở ngoài trời và pickleball.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội tuyển bước vào tranh tài ở nhiều nội dung như quân sự, chạy vượt vật cản, võ thuật, bóng đá nam 7 người và pickleball. Các nội dung thi đấu, trao giải diễn ra đến hết ngày 28/5.