Hơn 120 phương tiện xuất quân sẵn sàng đưa, đón đại biểu dự Đại hội Đảng

Sáng 13/1, tại Lữ đoàn 971, Cục Xe máy - Vận tải (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) tổ chức lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ đưa, đón đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thời gian qua các cơ quan của Cục Xe máy - Vận tải đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, điều động gần 290 cán bộ, lái xe và hơn 120 phương tiện trong toàn quân cơ động đến Lữ đoàn 971 để tập huấn, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ đưa, đón hơn 1.400 đại biểu của 25 đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng và đại biểu khách mời,...

Đến nay, đã tiến hành kiểm tra tình trạng kỹ thuật và bảo đảm kỹ thuật cho 100% phương tiện; khám sức khỏe cho 100% cán bộ, lái xe tham gia.

Các phương tiện xuất quân thực hiện nhiệm vụ đưa, đón đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: Hương Quỳnh).

Phát biểu trong lễ xuất quân, Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm, Cục trưởng Cục Xe máy - Vận tải biểu dương sự nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn của các cơ quan đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội đại biểu XIV của Đảng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa, đón các đại biểu, Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm yêu cầu các cán bộ chỉ huy đội hình nắm chắc nhiệm vụ, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức đưa, đón đại biểu theo điều hành của Ban Tổ chức, chỉ huy điều hành vận tải chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm, Cục trưởng Cục Xe máy - Vận tải (Ảnh: Hương Quỳnh).

Đặc biệt, đối với lái xe chấp hành nghiêm các quy định của Ban Tổ chức Đại hội; thực hiện nghiêm các quy định, nội dung công việc cần làm đối với lái xe trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời các lái xe cần thường xuyên kiểm tra, củng cố tình trạng kỹ thuật phương tiện, các quy định trong hành quân; kịp thời báo cáo với chỉ huy đội hình các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị của Cục Xe máy - Vận tải theo chức năng nhiệm vụ, tiếp tục chủ động bám sát kế hoạch của Ban Tổ chức; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, triển khai các nhiệm vụ kịp thời, hiệu quả, chu đáo, bảo đảm an toàn mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.