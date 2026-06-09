Hội Phụ nữ vận động các gia đình sinh đủ 2 con

Chiều 9/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của các tầng lớp phụ nữ cả nước, nhằm đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ qua, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Khơi dậy khát vọng làm giàu của phụ nữ

Tại buổi họp báo, bà Trần Thị Thu Hà, Phó trưởng Ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, cho biết trong nhiệm kỳ mới, Hội sẽ tiếp tục khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, khát vọng làm giàu chính đáng của phụ nữ, đồng thời xây dựng hệ sinh thái thuận lợi để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

Theo đó, Hội sẽ đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ; thí điểm mô hình "một phụ nữ - một gia đình - một mô hình phát triển sinh kế" nhằm phát huy nội lực của mỗi gia đình và cộng đồng.

Các cấp Hội cũng sẽ đưa sản phẩm do phụ nữ sản xuất tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng xanh, chuỗi giá trị bền vững; phát huy vai trò của các tổ chức tập hợp trí thức, doanh nhân nữ trong việc kết nối nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh.

Quang cảnh buổi họp báo (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bên cạnh đó, Hội tiếp tục đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hộ gia đình và các thành phần kinh tế khác.

Mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ là hỗ trợ, hướng dẫn 34 tỉnh, thành phố xây dựng các cụm dự án sinh kế do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, hình thành các chuỗi giá trị bền vững và nâng cao thu nhập cho phụ nữ,...

Liên quan đến vấn đề mức sinh thấp, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó trưởng Ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, cho biết hiện cả nước có khoảng 13 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp hơn mức sinh thay thế.

Trước thực trạng này, Hội đã tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề nhằm tìm kiếm giải pháp khuyến sinh tại các địa bàn có mức sinh thấp, đặc biệt ở khu vực đô thị, khu công nghiệp và khu chế xuất.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đầu năm nay, Hội ban hành Nghị quyết số 18 với nhiều giải pháp hướng tới các nhóm đối tượng cụ thể như công nhân khu công nghiệp, phụ nữ dân tộc thiểu số và các nhóm dân cư có mức sinh thấp.

Công tác xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao sự gắn kết trong gia đình cũng được lồng ghép trong các cuộc vận động của Hội.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, cùng với hoạt động truyền thông, Hội sẽ tiếp tục tham gia đề xuất các chính sách về chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ gia đình và khuyến sinh.

Vận động sinh đủ 2 con

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền cho rằng quyết định sinh con chịu tác động của nhiều yếu tố như thu nhập, nhà ở, dịch vụ chăm sóc trẻ em và chính sách thai sản.

Vì vậy, Hội sẽ tiếp tục nghiên cứu, kiến nghị các chính sách phù hợp hơn về nhà ở, nghỉ thai sản và chăm sóc trẻ em nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình trẻ.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội xác định công tác vận động thực hiện sinh đủ 2 con là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Bên cạnh đó, Hội cũng phối hợp với Bộ Y tế đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của giới trẻ về trách nhiệm đối với gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó trưởng Ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trả lời câu hỏi của phóng viên về phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới", bà Hoàng Anh Thơ, Phó trưởng Ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, cho biết đây là phong trào được phát động từ Đại hội XIII và sẽ tiếp tục được triển khai trong nhiệm kỳ mới.

Bà Hoàng Anh Thơ khẳng định, nội hàm phong trào đã được bổ sung, hoàn thiện trên cơ sở các định hướng mới. Phong trào tập trung vào 4 tiêu chí gồm: Có trí thức, có đạo đức, có sức khỏe và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.

Các tiêu chí hướng tới việc xây dựng hình mẫu người phụ nữ Việt Nam có tri thức, bản lĩnh, lối sống lành mạnh, ứng xử văn hóa, chủ động học tập, ứng dụng công nghệ, đồng thời phát huy trách nhiệm trong gia đình và cộng đồng.

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam kỳ vọng những tiêu chí cụ thể này sẽ giúp phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng tới phụ nữ ở mọi vùng miền, tạo động lực để chị em không ngừng hoàn thiện bản thân, tham gia tích cực hơn vào các hoạt động xã hội và đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.