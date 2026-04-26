Hối hả trên công trường các tuyến đường kết nối sân bay Long Thành dịp lễ

Dù là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), không khí làm việc tại các công trường trọng điểm kết nối sân bay Long Thành vẫn diễn ra hết sức khẩn trương. Các công nhân, kỹ sư cùng máy móc thiết bị đang ngày đêm chạy đua với thời gian, quyết tâm hoàn thành các dự án đúng tiến độ, đặc biệt là mục tiêu thông xe kỹ thuật cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 30/4.

Trên các tuyến đường huyết mạch như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường tỉnh 25B, Vành đai 3 TPHCM qua Đồng Nai, tiếng máy móc rền vang, công nhân miệt mài làm việc "3 ca 4 kíp", thậm chí thi công xuyên đêm để đảm bảo tiến độ. Đây là những dự án trọng điểm, có vai trò kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành, dự kiến sẽ đi vào khai thác thương mại vào cuối năm nay.

Dự án Thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang là tâm điểm của sự chú ý. Nhiều nhà thầu đã tăng cường tối đa máy móc, nhân lực để đẩy nhanh việc trải thảm nhựa đường, hoàn thiện hành lang bảo vệ. Mục tiêu thông xe kỹ thuật trước ngày 30/4 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai đang được gấp rút thực hiện.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai cho biết đã yêu cầu các nhà thầu tăng cường thi công, làm việc "3 ca 4 kíp", huy động nhân lực làm xuyên lễ, và đẩy mạnh trải thảm nhựa ban đêm để đảm bảo tiến độ. Đến nay, dự án đã đạt hơn 82% sản lượng thi công, sẵn sàng cho việc thông xe kỹ thuật và hoàn thiện đưa vào khai thác trong năm nay.

Tại gói thầu số 18 (Km0+000 đến Km6+200), Công ty Trung Nam E&C đang khẩn trương lắp đặt cống thoát nước ở tuyến chính. Gói thầu này đã hoàn tất việc thảm nhựa đường 3 lớp trên tuyến chính, đạt hơn 70% tổng khối lượng, trong đó tuyến chính đã hoàn thiện hơn 80%.

Các hạng mục phụ trợ như lắp tôn hộ lan, dải phân cách, lưới chống chói, sơn vạch kẻ đường, hệ thống an toàn giao thông, làm bê tông lề đường cũng đang được công nhân khẩn trương hoàn thiện.

Tại nút giao đường Phùng Hưng với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (phường Tam Phước), cầu vượt dân sinh đang được gấp rút thi công. Hơn 40 công nhân, kỹ sư, giám sát đang khẩn trương lắp ráp khung sắt, chuẩn bị đổ bê tông những phần còn lại của cầu. Đây là hạng mục quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thông xe của dự án.

Anh Lê Văn Lánh (quê Quảng Ngãi), một công nhân đang làm việc tại công trường, chia sẻ: "Dịp lễ này, anh em trong tổ thi công tạm thời gác lại kế hoạch đi chơi với gia đình để hoàn thiện phần việc của dự án. Làm thêm dịp lễ, chúng tôi cũng có thêm thu nhập nên ai cũng cố gắng".

Ban lãnh đạo các nhà thầu khẳng định, ngoài việc tăng cường thi công ban đêm, đơn vị còn huy động công nhân, kỹ sư làm việc xuyên chủ nhật và các ngày lễ. Người lao động sẽ được phụ cấp và thưởng theo quy định, tạo động lực để hoàn thành công việc.

Trước đó, vào ngày 9/4, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công dự án Thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đặt ra mục tiêu thông xe kỹ thuật tuyến đường vào cuối tháng 4.

Không chỉ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, công trường đường tỉnh 25B nối phà Cát Lái với sân bay Long Thành cũng đang sôi động. Hàng chục xe ben chở đá, vật liệu, xe cẩu, xe ủi, xe lu... hoạt động liên tục.

Dự án nâng cấp đường 25B dài hơn 9,2km, tổng vốn gần 1.500 tỷ đồng, hiện đã đạt khoảng 50% khối lượng thi công. Các nhà thầu cam kết tăng ca, thi công xuyên lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 sắp tới.

Tương tự, trên công trường dự án Vành đai 3 TPHCM qua xã Nhơn Trạch và Phước An (Đồng Nai) dài hơn 11km, các đơn vị thi công cũng đang tăng tốc hoàn thiện các hạng mục phụ còn lại như hàng rào bảo vệ, lộ lan.

Với mục tiêu sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại vào cuối năm nay, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các chủ đầu tư và UBND tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường kết nối, đảm bảo đồng bộ hạ tầng khi sân bay đi vào hoạt động.