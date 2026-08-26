Học viện PCCC&CNCH nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chiều 26/8, Học viện Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Trung tướng, PGS.TS Lê Quang Bốn, Giám đốc Học viện PCCC&CNCH, nhấn mạnh đây không chỉ là một sự kiện chính trị, mà còn là cột mốc lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu nửa thế kỷ tôi luyện, trưởng thành và vươn mình mạnh mẽ của cơ sở đào tạo chuyên ngành PCCC&CNCH duy nhất trong lực lượng công an nhân dân.

Học viện PCCC&CNCH vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (Ảnh: Trần Thanh).

Theo Trung tướng Lê Quang Bốn, tính đến năm nay, Học viện đã tổ chức đào tạo gần 13.000 học viên thuộc nhiều loại hình đào tạo, trong đó có 8 khóa tiến sĩ, 12 khóa thạc sĩ chuyên ngành PCCC&CNCH, 25 khóa đại học chính quy, 19 khóa đại học vừa làm vừa học trong công an nhân dân.

Ngoài đào tạo cán bộ cho lực lượng Công an Việt Nam, Học viện còn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Bộ Công an Lào, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho các cơ quan khối nội chính, cho lực lượng quân đội nhân dân và cho xã hội về lĩnh vực PCCC&CNCH.

Trung tướng, PGS.TS Lê Quang Bốn, Giám đốc Học viện PCCC&CNCH (Ảnh: Trần Thanh).

"Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống hôm nay không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua mà còn là dấu mốc mở ra một giai đoạn phát triển mới. Đúng vào thời điểm học viện tròn 50 năm tuổi, việc chính thức chuyển đổi từ Trường Đại học PCCC thành Học viện PCCC&CNCH là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng", Giám đốc Học viện PCCC&CNCH nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đánh giá trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Học viện PCCC&CNCH đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, khẳng định vai trò, vị thế trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học uy tín về PCC&CNCH.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Trần Thanh).

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Học viện PCCC&CNCH tập trung xây dựng, sớm trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia, chậm nhất đến năm 2035 trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo ngang tầm khu vực trong lĩnh vực PCCC, CNCH.

"Cần nâng tầm công tác giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ PCCC&CNCH trong kỷ nguyên số. Điều căn cơ nhất của công tác PCCC&CNCH trong kỷ nguyên số là phải nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm để chủ động phòng ngừa, không để xảy ra hoặc giảm thiểu tối đa thiệt hại", Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Học viện PCCC&CNCH.

Trung tướng Lê Quang Bốn, Giám đốc Học viện PCCC&CNCH được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Ngoài ra còn có 4 cá nhân khác đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.