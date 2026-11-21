Thông tin trên được ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, cho biết tại buổi làm việc chiều 20/11, giữa Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh với 6 xã, phường gồm: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây và xã đảo Nhơn Châu (thuộc thành phố Quy Nhơn trước đây).

Ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, cho biết trước mắt sẽ lên phương án di dời 33 hộ dân ở khu vực nguy cơ sạt lở trên núi Một (Ảnh: Công Sơn).

Liên quan đến phương án di dời các hộ dân sống khu vực sạt lở núi Một, ông Toàn cho biết địa phương đã hoàn thành đo đạc, kiểm đếm đối với 33 hộ dân. UBND phường đang rà soát, xác định nguồn gốc đất để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về quỹ đất tái định cư, phường Quy Nhơn dự kiến đề xuất tỉnh bố trí một phần trong số 200 lô đất tại khu A1, đường Điện Biên Phủ đã được tỉnh giao trước đây để phục vụ việc di dời người dân.

Tại buổi làm việc, UBND phường Quy Nhơn kiến nghị tỉnh bố trí kinh phí để triển khai phương án.

Khu vực núi Một thuộc Tổ dân phố 19 và 20 có địa hình, địa chất phức tạp, đất đá phong hóa mạnh, sườn núi dốc, độ cao đỉnh 44m. Khu vực này có 228 hộ dân, trong đó 183 hộ sinh sống trên núi, sườn núi và 45 hộ ở dưới chân núi.

Thực tế trong các đợt mưa bão trước đây, tình trạng sạt lở ở núi Một đã ảnh hưởng đến một số hộ dân, trong đó 5 ngôi nhà dưới chân núi bị sập. Chính quyền địa phương phải tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn.

UBND phường Quy Nhơn đề xuất di dời các hộ dân, đào hạ và san phẳng núi Một. Khối lượng đất đá cần đào hạ ước khoảng 1 triệu m3, tổng mức đầu tư dự kiến 500 tỷ đồng, trong khi nguồn thu từ đấu giá đất khoảng 850 tỷ đồng.

Hàng chục hộ dân sống trên núi Một có nguy cơ cao bị sạt lở khi mưa lớn kéo dài (Ảnh: Doãn Công).

Tuy nhiên, theo tờ trình ngày 26/10 của Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phương án tổng thể đối với núi Một là di dời, bố trí tái định cư cho toàn bộ 228 hộ dân.

Đối với việc xử lý núi Một, thay vì san phẳng như đề xuất trước đó, các đơn vị chuyên môn sẽ nghiên cứu phương án gọt, hạ một phần mái núi nhằm ổn định khu vực có nguy cơ sạt lở. Đồng thời, khu vực này sẽ được nghiên cứu chỉnh trang đô thị, hình thành khu dân cư mới với hạ tầng đồng bộ, hài hòa với cảnh quan sông Hà Thanh.